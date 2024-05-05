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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي: المرأة هي الأصل في الدعوة.. والأم كرامة أمة كاملة

مؤتمر الواعظات الأول
مؤتمر الواعظات الأول

أكد د.  خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المرأة هي الأصل في الدعوة، ويأتي الرجل أو الداعية الذكر في المرتبة الثانية، وذلك لان دعوة الأم لطفلها بشكل حقيقي وجيد هي الأساس،  فكل شاب أو طفل دخل المسجد أو قدم شيء للمجتمع أو للوطن  هو في الأساس بسبب الأم.

مؤتمر الواعظات الأول

وأضاف خالد الجندي في كلمته بافتتاح مؤتمر الواعظات الأول بأكاديمية الأوقاف الدولية، الأم داعية وهي كرامة أمه كاملة فهي الداعية الاولى الذي تمد الدعوة  بهذه الداعيات الفضليات فهم نتاج تربية أم فاضلة  .


وأشاد خالد الجندي بدور وزير الأوقاف في العمل الدعوي خاصة وانه اعاد الهيبة للعمامة الازهرية وللمساجد فخامتها، بفضل جهوده الدعوية التي لا تنتهي.

وتابع خالد الجندي هذا الوزير لايمسك العصا من المنتصف، فالايدي المرتعشة لا تبني ولا تقود، فهو يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يكل ولا يمل من خدمة العمل الدعوي.

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فيما قال د.  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نحن امام تجربة فريدة من نوعها عربيا وعالميا وياتي ذلك في اطار رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا،  لذا كانت فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والاشراف والسيطرة على مصليات السيدات بالمساجد التي قد يتمكن الإمام من السيطرة عليها. 
 
وأضاف في كلمته في افتتاح مؤتمر الواعظات الأول والمنعقد حاليا بأكاديمية الأوقافالدولية:  يأتي هذا المؤتمر بعد ان اقترب عدد الواعظات من 700 واعظة،  ببنهن 40 واعظة عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية،  حاصل منهن على الدكتوراة 42 واعظة ،  ففي حين حصل أكثر من 30 واعظة على  الماجستير . 

وأوضح وزير الأوقاف  ان تجربة تصعيد الواعظات في العمل الدعوي في مصر تستحق الدراسة والتدقيق نظرا لما قاموا به في العمل الدعوي ونشر الوسطية ومحاربة الفكر الإرهابي و تشدد الأخوات.

وتابع هناك 17 سيدة في المراكز القيادية بوزارة الأوقاف،  لافتا أنه تم تكريم 6 سيدات بينهم واعظتان  خلال 10 سنوات في حين تم تكريم 14 سيدة على مدار 130 عام،  وهذا ان دل فإنما يدل على توجه سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المرأة المصرية في العمل العام والخاص.

خالد الجندي المراة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية المسجد مؤتمر الواعظات الأول أكاديمية الاوقاف الدولية

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