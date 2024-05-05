مصطفى الفقي: وزير الأوقاف يقاتل لتصحيح المفاهيم ومحاربة التشدد

أشاد د. مصطفى الفقي المفكر السياسي بالدور الدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في الآونة الأخيرة وحتى الآن. لافتا إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يقاتل بكل قوته لتصحيح المفاهيم ومحاربة التشدد، فقد ترك بصمة لن ينساها له التاريخ.

مؤتمر الوعظات الأول بأكاديمية الأوقاف

وأضاف الفقي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الوعظات الأول بأكاديمية الأوقاف أن جهود وزارة الأوقاف جعلت المساجد في مصر بشكل ووضع يتناسب مع بيوت الله

واوضح الفقي أن الدور المرأة دور محوري في بناء المجتمع بل وبناء الأمم ، لذا يجب الاهتمام ومن حظ مصر ان رئيسها الحالي تقي ونقي لديه نزعه صوفية، وهو ما انعكس على بيوت الله وتكليف وزير الأوقاف بالاهتمام بالدعاة والمساجد ، وجعلها منارة ومنبع للدعوة الرشيدة والوسطية.

وقال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نحن أمام تجربة فريدة من نوعها عربيا وعالميا وياتي ذلك في اطار رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا، لذا كانت فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والاشراف والسيطرة على مصليات السيدات بالمساجد التي قد يتمكن الإمام من السيطرة عليها.



وأضاف في كلمته في افتتاح مؤتمر الواعظات الأول والمنعقد حاليا بأكاديمية الأوقافالدولية: يأتي هذا المؤتمر بعد ان اقترب عدد الواعظات من 700 واعظة، ببنهن 40 واعظة عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية، حاصل منهن على الدكتوراة 42 واعظة ، ففي حين حصل اكثر من 30 واعظة على

الماجستير .



وأوضح وزير الأوقاف ان تجربة تصعيد الواعظات في العمل الدعوي في مصر تستحق الدراسة والتدقيق نظرا لما قاموا به في العمل الدعوي ونشر الوسطية ومحاربة الفكر الإرهابي و تشدد الأخوات.

وتابع: هناك 17 سيدة في المراكز القيادية بوزارة الأوقاف، لافتا أنه تم تكريم 6 سيدات بينهم واعظتان خلال 10 سنوات في حين تم تكريم 14 سيدة على مدار 130 عام، وهذا ان دل فإنما يدل على توجه سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المرأة المصرية في العمل العام والخاص.