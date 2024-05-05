وزير الأوقاف: طبقنا فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والسيطرة على مصليات السيدات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إننا أمام تجربة فريدة من نوعها عربيًا وعالميًا، ويأتي ذلك في اطار رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا، لذا كانت فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والإشراف والسيطرة على مصليات السيدات بالمساجد التي قد يتمكن الإمام من السيطرة عليها.

فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية

وأضاف في كلمته في افتتاح مؤتمر الواعظات الأول والمنعقد حاليا بأكاديمية الأوقاف الدولية: يأتي هذا المؤتمر بعد أن اقترب عدد الواعظات من 700 واعظة، بينهن 40 واعظة عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية، حاصل منهن على الدكتوراة 42 واعظة ، ففي حين حصل اكثر من 30 واعظة على الماجستير .



وأوضح وزير الأوقاف أن تجربة تصعيد الواعظات في العمل الدعوي في مصر تستحق الدراسة والتدقيق نظرا لما قاموا به في العمل الدعوي ونشر الوسطية ومحاربة الفكر الإرهابي و تشدد الأخوات.

وتابع: هناك 17 سيدة في المراكز القيادية بوزارة الأوقاف، لافتا أنه تم تكريم 6 سيدات بينهم واعظتان خلال 10 سنوات في حين تم تكريم 14 سيدة على مدار 130 عام، وهذا ان دل فإنما يدل على توجه سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المرأة المصرية في العمل العام والخاص.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير تطلق الوزارة برنامج سلسلة شرح مناسك الحج والعمرة لحجاج عام 1445هـ، وذلك كل يون سبت عقب صلاة العشاء ضمن نشاط ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي، على أن تنطلق هذه الندوات يوم أمس السبت 4 مايو، وذلك بعد صلاة العشاء بعدد 42 ندوة علمية فقهية تحت عنوان " أعمال الحج والعمرة".

وأضاف جمعة خلال لقائه بأعضاء اللجنة الإعلامية بالمحلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تقرر أن تكون هذه الندوات بالمساجد الكبرى بعد صلاة العشاء ، بكل محافظة في محاولة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشددا على انه تم اختيار المتخصصين في الفقه والأساتذة لعقد هذه الندوات.

وتابع الوزير: تم اختيار عناوين الندوات على مستوى الجمهورية بعناية شديدة، حيث تم تخصيص الندوة الأولى يوم السبت 4 مايو، بعنوان أعمال الحج والعمرة والثانية 11 مايو بعنوان محظورات الحج، والثالثة 18 مايو بعنوان التيسير في الحج، أما الندوة الرابعة 16 مايو اسئلة مفتوحة عن مناسك الحج.