الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا عن دور الواعظات في العمل الدعوي.. بث مباشر

عرضت وزارة الأوقاف خلال المؤتمر الأول للواعظات تحت عنوان:« تأهيل الواعظات ودورهن في خدمة المجتمع»، فيلما تسجيليا عن دور الواعظات في العمل الدعوي وأبرز انجازاتهن.

المؤتمر الأول للواعظات

جاء المؤتمر بحضور السياسي المخضرم والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من واعظات وزارة الأوقاف.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «نحن أمام تجربة فريدة من نوعها عربيا وعالميا وياتي ذلك في اطار رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا، لذا كانت فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والاشراف والسيطرة على مصليات السيدات بالمساجد التي قد يتمكن الإمام من السيطرة عليها.



وأضاف في كلمته في افتتاح مؤتمر الواعظات الأول والمنعقد حاليًا بأكاديمية الأوقاف الدولية: يأتي هذا المؤتمر بعد ان اقترب عدد الواعظات من 700 واعظة، ببنهن 40 واعظة عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية، حاصل منهن على الدكتوراة 42 واعظة ، ففي حين حصل اكثر من 30 واعظة على

الماجستير .



وأوضح وزير الأوقاف ان تجربة تصعيد الواعظات في العمل الدعوي في مصر تستحق الدراسة والتدقيق نظرا لما قاموا به في العمل الدعوي ونشر الوسطية ومحاربة الفكر الإرهابي و تشدد الأخوات.

وتابع: هناك 17 سيدة في المراكز القيادية بوزارة الأوقاف، لافتا أنه تم تكريم 6 سيدات بينهم واعظتان خلال 10 سنوات في حين تم تكريم 14 سيدة على مدار 130 عام، وهذا ان دل فإنما يدل على توجه سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المرأة المصرية في العمل العام والخاص.