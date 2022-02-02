عبلة حنفي: مصر مازالت مركز الفنون حول العالم ..شاهد

استضافت قاعة الفنون بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 ندوة بعنوان " الفن والشخصية المصرية " الدكتورة "عبلة حنفي" أستاذ سيكولوجية الفن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان .

وقالت عبلة حنفي إن الشخصية هي انفراد الفرد بكيان مستقل يجعله مميز عن الآخرين ، مشيرةً أن الشخصية المصرية لها ما يميزها من كيان وسمات بين العالم يجعلها دائماً معروفة .

ونوهت "حنفي" عن أن الشخصية المصرية اختلفت كثيراً علي مدار العصور بإختلاطها بالعالم الخارجي عبر الثورات المختلفة علي مدار الأزمنة وخصوصاً بعد الثورة الفرنسية .

وأشارت الي أن مصر كانت ومازالت مركز الفنون حول العالم كما أنها دائما تتميز بين الحضارات، فتعد هي المركز الرئيسي لتعلم جميع الفنون سواء البصرية أو السمعية أو الحركية .

وأضافت: في البداية كان يتلخص الأدب المصري في الشعر ثم تتطور مع مرور الزمن الي المقال والخطابات الجهادية ثم الروايات علي يد محمد حسنين هيكل .

وأكدت علي أن مصر من أوائل الدول التي بدأت السينما بعد فيلم "لومير" عن الإسكندرية، منوهةً عن أن الفن التشكيلي بدأ من مصر أيضاً أثناء الحملة الفرنسية.

واختتمت أن الفرنسيون قد أنذهلوا بالحضارة المصرية وحياة الفلاحين والتي نشرت في كتاب "وصف مصر" وبدأ التصوير وإنشاء اللوحات حينها .

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