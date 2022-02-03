تطبيق بيوت.. أول منصة رقمية تدير العقارات وتحصل الإيجارات

قال خالد الرفاعي أحد مؤسسي تطبيق "boyot" تطبيق " بيوت " الخاصة بإدارة الايجارات الشهرية للوحدات السكنية للمصريين والمشارك في الحلقة الخامسة خلال برنامج الفرصة في " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"أن المنصة الالكترونية متخصصة في حل مشكلة الايجارات كون الفكرة موجودة في مصر منذ عشرات السنوات لكنها تواجه مشكلات عدم إنتظام التحصيل وحسن الادارة بنسبة تصل إلى 25% .



مبيناً أن المنصة هي أول تطبيق في مصر لادارة الممتلكات وتحصيل الايجار عبر الموبل " أبلكيشن " ولذا دشنا التطبيق لحل مشكلة الايجارات والمدفوعات عبر تطبيق " بيوت " حيث كنت أعيش في إحدى دول الخليج وواجهت مشكلة في إدارة عقار خاص بي مملوك في مصر وكنت بواجه صعوبة في الادارة وتحصيل الايجار ودفع الصيانة ومنح المستأجر إيصال تفيد بسداده الايجار"



وعاد الرفاعي شارحاً لتفاصيل الفكرة قائلاً : " وفرنا كل طرق الدفع للمستأجرين عبر التطبيق بالاضافة إلى أن الفواتير رسمية ومعتمدة بالاضافة لامكانية تقسيط الايجار والصيانة حيث يرتبط كل عقار يرتبط بوحدة رقمية بنظام فوترة إلكتروني مع نظام التأمين على الوحدات العقارية والمستأجرين "

