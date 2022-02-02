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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة مصر الخير: توفير مواد غذائية لأكثر من 219 ألف أسرة

صدى البلد

قال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن حملة الشتاء "سكن ودفا" تضم العديد من المنتجات لتلبية احتياجات المستفيدين، فأحدهما غذائي وآخر خاص بالتدفئة وآخر لتحسين بيئة السكن.

 

وأضاف “علي”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المبادرة توفر "كرتونة غذائية" بقيمة تبرع 150 جنيها، متابعا "الكرتونة تحتوي على مواد بروتينية ولحوم".

 

وأكد أن المبادرة توفر للمستفيد قسيمة مشتريات بقيمة 150 جنيها لشراء ما يحتاج إليه من مواد غذائية، منوها بأن المؤسسة تعمل على ترميم وتطوير ما يقارب من 2000 منزل سنويا.

 

وأوضح أن المؤسسة منتشرة في كافة محافظات الجمهورية، بما فيها المحافظات الحدودية، مستطردا “المؤسسة نجحت في توصيل مواد غذائية لأكثر من 219 ألف أسرة”.

 

وفيما يخص الجزء الخاص بالتدفئة، أكد على أن المؤسسة نجحت في توفير التدفئة لأكثر من 60 ألف أسرة مصرية، مختتما "المؤسسة ستقوم بإطلاق حملة "إفطار صائم" خلال الفترة القادمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

مؤسسة مصر الخير حملة الشتاء سكن ودفا حملة إفطار صائم اخبار التوك شو

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