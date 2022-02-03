سفير مصر بالكاميرون يوجه رسالة أخيرة للمشجعين المصريين قبل المباراة بساعات.. فيديو

قال السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون ، إن غدا سيصل إلي الكاميرون 3 طيارات علي متنها مشجعين المنتخب الوطني ، مؤكدا أن أتوبيسات المشجعين سيسبقها 3 ركاب لفتح الطريق أمامهم وحصلنا علي تصريح بدخول الأتوبيسات إلي ابعد نقطة داخل الإستاد .

ووجه رسالة مدحت المليجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، " إنه يطالب جميع مشجعي المنتخب الوطني في الكاميرون والقادمين من مصر بعدم إصدار أي أفعال من شأنها استفزاز الجانب الكاميروني وهذا لان الجانب الكاميروني حدث له عملية شحن كبيرة منذ الاستقرار علي استضافة الكاميرون للبطولة .

واوضح مدحت المليجي ، إن الشعب الكاميروني لدية اعتقاد بأن هذه البطولة لا يجب أن تخرج من الكاميرون ولا يتوقعون الخسارة ويتوقعون المكسب وهذا شكل ضغط كبير علي الأعبين الكاميريون وهذا الضغط في صالحنا .



وتابع : إن صامويل ايتو لم يقصد بتصريحاته مفهوم " الحرب " بل تشجيع اللاعبين علي الفوز ، مؤكدا انه تم تخصيص مدرج للجماهير المصرية فقط .