عن الزواج العرفي.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسل فاتن أمل حربي

كشفت الفنانة نيللي كريم تفاصيل مسلسلها "فاتن أمل حربي المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وقالت خلال لقاء مع برنامج "انسايدر" ان العمل دراما اجتماعية ويناقش قضية تخص المرأة وهي الزواج العرفي والرسمي،.



واوضحت ان العمل يشارك فيه الفنان شريف سلامة والفنانة هالة صدقي، ومن إخراج جمال العدل، وكتابة إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل.

واكدت ان احمد حاتم لم يتواجد معها في العمل وقالت": مليش حظ".

وكانت قد كشفت نيللي كريم ل"صدى البلد" أنها تصور مشاهدها في منطقة شبرا الخيمة ، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث".

أوضحت : سأقوم بالتصوير لمدة ثلاثة أيام ، على أن أحصل على إجازة أول يوم في بداية السنة الجديدة".

المسلسل بطولة نيللي كريم ، شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.