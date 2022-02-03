الجزيرة الإماراتي يواجه بيري «بطل تاهيتي» في افتتاح كأس العالم للأندية.. الليلة

يلتقي فريق الجزيرة الإماراتي نظيره بيري “بطل تاهيتي”، اليوم الخميس، في تمام السادسة والنصف مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي تستضيفها الإمارات.

ويتسلح فريق الجزيرة الإماراتي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على بطل تاهيتي في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي تجمع بين بين الجزيرة الإماراتي وبيري بطل تاهيتي، في التاريخ.

ويشارك الجزيرة الإماراتي في كأس العالم للأندية باعتباره بطل البلد المستضيف للبطولة، بينما يشارك فريق بيري بديلا لفريق أوكلاند سيتي الذي انسحب من البطولة بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في نيوزيلندا.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ الألماني هو بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، بينما حقق الأهلي الميدالية البرونزية.

ويشارك في تلك البطولة كل من الأهلي المصري، والهلال السعودي، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، ومونتيري المكسيكي، والجزيرة الإماراتي، وبيري بطل تاهيتي.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة مونتيري المكسيكي، بعد غد، السبت.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية



الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم الخميس 3 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرةز

الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي أمام الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية



بالميراس البرازيلي ضد الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

تشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة الهلال والجزيرة أو أوكلاند، يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد صاحب المركز الخامس



تنطلق يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد صاحب المركز الثالث



تنطلق المباراة يوم السبت 12 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

نهائي كأس العالم للأندية 2021



تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.