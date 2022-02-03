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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب المغرب: تلقيت تهديدات بالقتل بعد الخسارة أمام مصر.. ومستعد للرحيل الآن

وحيد خليلوزيتش المدير
وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب

أكد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، أنه تلقى تهديدات بالقتل، عقب وداع أسود الأطلس بعد الخسارة أمام مصر 2-1، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.

وقال وحيد خليلوزيتش في تصريحات أبرزها موقع "لو 360 سبورت" المغربي، أنه تلقى تهديدات بالقتل عقب خسارة منتخب المغرب أمام مصر.

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أشار خليلوزيتش، إلى أنه سبق له قيادة 3 منتخبات للتأهل إلى كأس العالم، وإذا كانت مصلحة منتخب المغرب تقتضي رحيله الآن فلن يتردد، خاصة وأن فعلها في مرات سابقة مع بعض المنتخبات التي دربها.

كوبر يكشف موقفه من تدريب المغرب:

 

في سياق متصل، كشف هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، موافقته على تدريب منتخب المغرب، خلفًا لوحيد خليلوزيتش.

وقال كوبر في تصريحات فضائية عبر قناة "إم بي سي مصر" خلال برنامج "اللعيب": "أنباء تدريب منتخب المغرب، أثارت دهشتي كثيرًا، هذه مفاجأة بالنسبة لي لأن الأمر صعب للغاية".

وأضاف كوبر: “أنا أنافس منتخب المغرب في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، والمباراة قريبة للغاية، هذا مستحيل".

وتابع: “المغرب منتخب جيد للغاية بالنسبة لي، وترشيحي لتدريبه شرفي كبير، لكن هذا ليس الوقت المناسب على الإطلاق، أشكرهم على التفكير في والرغبة والاهتمام، لكن كما قلت هذا ليس الوقت المناسب”.

 

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