فتاوى تشغل الأذهان.. الجن العاشق حقيقة أم خيال .. هل تغني الصدقة عن زكاة الودائع؟.. وهذه أفضل طريقة لقضاء الصيام

فتاوى تشغل الأذهان

هل تغني الصدقة عن زكاة الودائع؟

حكم أخذ القرض لتمويل مشروع

حكم زيادة نصيب أحد الورثة عن القدر الشرعي

أفضل طريقة لقضاء الصيام

هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟

الجن العاشق حقيقة أم خيال

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هل تغني الصدقة عن زكاة الودائع؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تقول صاحبته: أنا أرملة ولدي ولدين أصرف عليهما من مالي الخاص، فهل تجب علي زكاة من أموال الوديعة، علماً بأني أقوم بإخراج صدقات منها؟…

وقال الشيخ أحمد وسام رداً على السائلة: "الزكاة أولى من الصدقة، فالمال المودع في البنك تجب زكاته، وطالما الوديعة هي المصدر الوحيد للإعاشة نخرج 10% فقط من الأرباح، وإخراج الزكاة مقدم على الصدقة لأنها فريضة".

وفي حكم أخذ القرض لتمويل مشروع.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول:" ما حكم أخذ قرض لتمويل مشروع؟ وهل يعد الأمر حلالاً أم حراما؟.

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هذا القرض يسمى تمويل وهو لرفع المستوى المالي من خلال الأخذ من البنك، مؤكداً أن هذه العلاقة والمعاملة مع البنك جائزة وليست محرمة.

وحولحكم زيادة نصيب أحد الورثة عن القدر الشرعي.. بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك في شرحه بعض الأمور المرتبطة بالحقوق المتعلقة بـ التركة، ومنها توزيع الميراث.

وقال مركز الأزهر من خلال منشوره إن الله تعالى تولى توزيع الميراث، وترتيب المستحقين وأنصبتهم؛ فقال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}. [النساء: 7]

وتابع:"يأتي توزيع الميراث في آخر الحقوق المتعلقة بتركة الميت، بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية، قال تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}. [النساء: 11]

ولفت إلى أن الوارث يستحق نصيبه في التركة فور تجهيز المورِّث، وسداد ديونه، وتنفيذ وصاياه، مشيراً إلى أنه يترتب على تأخير توزيع التركة مفاسد عظيمة، من ضياع الحقوق، وتنازع الورثة؛ خاصةً إذا زاد بعض الورثة في التركة، أو أضاف عليها قبل تقسيمها؛ لذلك يفضل التعجيل بتقسيمها بينهم.

وشدد أنه إذا كان أحد الورثة صغيرًا، أو غير عاقل، أو لا يحسن التصرف في ماله، يقدر نصيبه من التركة، وتكون ولايته في ماله لأولى الناس به؛ إلى أن يبلغ الرشد.

واستطرد الأزهر قائلاً:"إذا تراضى جميع الورثة أن يزيدوا في نصيب أحدهم؛ تقديرًا لجهوده، أو مراعاةً لحاله من صغرٍ، أو عجزٍ، أو مرضٍ، أو تعليم، أو مؤنة زواج، ونحوه؛ فلا مانع شرعًا، بل ذلك من البر والوفاء وصلة الرحم، التي أمر بها الإسلام".

كما قال الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء ردا على سيدة تسأل" كيف أحسب فائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟ " قائلا: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل او رضاعة ، ثم ابدأ بالقضاء يومين في الأسبوع او يوم واحد بالأسبوع او صومي النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل أسبوع او الثلاثة أيام البيض من كل شهر او وقفة عرفات او الست من شوال او ليلة النصف من شعبان كلها أيام صيام نافلة يجوز لك ان تصوميها بنيتين ، ولا يشترط التتابع في القضاء .

هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما؟.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

قال مستشار المفتي عبر الفيسبوك، أولًا : لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد، ثانيًا الدَّيْن مِلْكٌ لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نامٍ.

وأضاف: وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين : الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض. وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه .وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .

وأكمل: الثانية: قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا .

وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين .

واختتم الدكتور مجدي عاشور: أن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .

وفيما يتعلق بالجن العاشق حقيقة أم خيال؟، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إننا لا ندعو الناس إلى التفكير في حقيقة الجن العاشق وما شابه مثل هذه الأمور التي توضع في أذهان بعض الناس.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يوجد ما يسمي بالجن العاشق؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، أن هذه الأشياء لا تؤثر على الإنسان.

ونصح أمين الفتوى السائلة بأن تداوم على قراءة القرآ ن الكريم والوضوء والذكر والصلاة على وقتها والصيام إن استطاعت؛ فهذا يصرف الشياطين والأفكار المغلوطة.