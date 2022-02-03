أخبار الفن| وفاة عايدة عبد العزيز .. إصابة رانيا فريد شوقي بكورونا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها وفاة عايدة عبد العزيز ، إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشف السيناريست محمد أمين راضي - مؤلف مسلسل منورة بأهلها - في منشور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن وقف دعاية المسلسل قبل ساعات من عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية.

أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز مساء اليوم الخميس 3 فبراير، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايده عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة.

كشف الفنان منير مكرم -عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية- تفاصيل وفاة الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز ، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس 3 فبراير بعد معاناة مع مرض الزهايمر.

وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن جثمان الفنانة الراحلة يتواجد في منزلها خلال الوقت الحالي، ومن المنظر أن يتم تشييع جثمانها غدًا عقب صلاة الجمعة، ولكن لم تستقر أسرة الفنانة على المسجد الذي ستشيع منه الجنازة.

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت رانيا فريد شوقي : من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا قولتلهم أنتم بتنبورو عليا أنا ما جاليش كورونا قبل كده.

كعادته يلبي نداء أي شخص يحتاج إليه بسرعة البرق، هذا ما فعله النجم تامر حسني ، منذ ساعات قليلة زار الطفل مصطفى شاهين، الذي يعاني من شلل بجهازه الهضمي، في منزله.

نشر الفنان اللبناني باسم مغنية -تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر- علق فيها على القبض على نشأت منذر -مدعي النبوة- في لبنان.

وأثار الفنان باسم مغنية، في تغريدته على تويتر، بتعليقه على القبض على نشأت مدعي النبوة، قائلًا: «وقفو (نشأت) وتركو اللي عم يعملو فتنة ورا الشاشات».