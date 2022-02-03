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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة عايدة عبد العزيز .. إصابة رانيا فريد شوقي بكورونا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها وفاة عايدة عبد العزيز ، إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

قبل ساعات من عرضه على منصة شاهد.. وقف دعاية مسلسل منورة بأهلها

كشف السيناريست محمد أمين راضي - مؤلف مسلسل منورة بأهلها - في منشور  له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن وقف دعاية المسلسل قبل ساعات من عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية.

 

بعد معاناة مع الزهايمر| وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز

أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز مساء اليوم الخميس 3 فبراير، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايده عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة. 

 

وفاة عايدة عبد العزيز بعد معاناة مع الزهايمر| تعرف على مكان جثمانها

كشف الفنان منير مكرم -عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية- تفاصيل وفاة الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز ، التي وافتها المنية مساء اليوم الخميس 3 فبراير بعد معاناة مع مرض الزهايمر.

وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن جثمان الفنانة الراحلة يتواجد في منزلها خلال الوقت الحالي، ومن المنظر أن يتم تشييع جثمانها غدًا عقب صلاة الجمعة، ولكن لم تستقر أسرة الفنانة على المسجد الذي ستشيع منه الجنازة. 

 

إصابة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة  رانيا فريد شوقي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت رانيا فريد شوقي : من يومين كنت بمثل مشهد إني إيجابي كورونا قولتلهم أنتم بتنبورو عليا أنا ما جاليش كورونا قبل كده.

 

تامر حسني يفاجئ طفل مريض بالذهاب إلى منزله

كعادته يلبي نداء أي شخص يحتاج إليه بسرعة البرق، هذا ما فعله النجم تامر حسني ، منذ ساعات قليلة زار الطفل مصطفى شاهين، الذي يعاني من شلل بجهازه الهضمي، في منزله.

 

باسم مغنية يثير الجدل بتعليقه على نشأت مدعي النبوة

نشر الفنان اللبناني باسم مغنية -تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر- علق فيها على القبض على نشأت منذر -مدعي النبوة- في لبنان.

وأثار الفنان باسم مغنية، في تغريدته على تويتر، بتعليقه على القبض على نشأت مدعي النبوة، قائلًا: «وقفو (نشأت) وتركو اللي عم يعملو فتنة ورا الشاشات». 

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