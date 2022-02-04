رياح شديدة وتوقف حركة صيد الاسماك ببحيرة قارون بالفيوم ..فيديو

تشهد محافظة الفيوم منذ الصباح الباكر اليوم ، طقس بارد وغير مستقر على كافة أنحاء محافظة الفيوم ، حيث توجد رياح باردة شديدة والسحب تعطى سماء المحافظة .

وبالرغم من هذا الطقس الا انه لم يؤثر على حركة انتظام السيارات بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي وطريق أسيوط الغربى والفيوم بنى سويف الزراعى .

كما شهدت حركة صيد الأسماك ببحيرة قارون ووادى الريان ، توقف تام بعد أن أمتنع الصيادين وأصحاب المراكب عن الخروج للصيد ، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع الأمواج وخوفا على حياتهم من الغرق وانقلاب مراكبهم الشراعية .

من جانب اخر، خلت المناطق السياحية من الزائرين والمترديين عليها مثل وادى الريان وبحسرة قارون ووادى الحيتان وقرية تونس السياحية .