تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

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وشملت القرارات تعيين الدكتور السيد أنور الملقي الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتعيين الدكتور أحمد مصطفي عبد الحميد الأستاذ بقسم طب ورعاية الحالات الحرجة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب ورعاية الحالات الحرجة بالكلية.

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كما تضمنت القرارات إشراف الدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة بكلية التربية الرياضية علي قسم الطب الرياضي بالكلية ، وتكليف الدكتور هاني محمد زكريا الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية التربية الرياضية مشرفا على ملاعب جامعة بنها.



من ناحية اخري استضافت جامعة بنها اليوم جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء خط منتجات "مسطرد - بنها" وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.



يأتي ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، والمهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول ونواب رئيس جامعة بنها ، ونائب محافظ القليوبية ، وعدد من رؤساء قطاعات الشركة ، وعمداء كليات الجامعة ، والأمناء المساعدين ، ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى الأزهر والكنسية.



وفى كلمته أكد “سوسة”، أن جامعة بنها بكلياتها المختلفة ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع شاركت فى إعداد ومراجعة العديد من دراسات تقييم الأثر البيئى لعدد من المشروعات على مستوى محافظة القليوبية والمحافظات الأخرى.

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الدراسة الميدانية لتقييم الأثر البيئي هي عبارة عن عملية تدريجية منظمة توفر هيكلا لجمع وتوثيق المعلومات و الآراء حول الآثار البيئية لمساعدة المنشأة في إنجاز أهدافها البيئية وتحسين أدائها البيئي ، مما يكون له عظيم الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال هذا الحوار المجتمعي ، متمنيا الوصول الى اراء وأفكار تخدم المجتمع.



من ناحية أخرى استعرض المهندس محمد ماجد رئيس شركة أنابيب البترول تاريخ الشركة وأهدافها ، مضيفا أن الجلسة تناولت العديد من النقاشات حول الخط الجديد وأهميته من الناحية الاقتصادية وكذلك مراعاة البعد البيئي فيه من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية واتباع أفضل معايير الحفاظ على البيئة في شتى المشروعات التي يجري العمل عليها.

فى سياق متصل شهد اللقاء عرضا لنظام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول قدمه مدير عام السلامة بالشركة ، كما تم عرض للمشروع قدمه المهندس مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية ، وأيضا تم تقديم عرض عام لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وآثاره على البيئة المحيطة والمجتمع (شركة بتروسيف) واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع ممثلي المجتمع و المدعوين.



يشار الي أن خط منتجات مسطرد وبنها قطره 16 بوصة بطول 45 كم ويعد أحد الروافد الهامة من الخطوط خلال الفترة الحالية لنقل العديد من المنتجات البترولية.