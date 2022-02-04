سفر وتصوير.. الفنانة بسمة تكشف كواليس إصابتها بكورونا مرتين

كشفت الفنانة بسمة، تفاصيل إصابتها بكورونا مرتين حيث كانت المرة الأولى عقب عودتها من السفر برفقة ابنتها.

وقالت بسمة، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، اليوم الجمعة ، أن أصدقائها أخبروها بشأن إصابتهم بكورونا وعقبت: "كلمونى وقالولى احنا جالنا كورونا وقلتلهم أنا لا لكن لما حللت كانت النتيجة إيجابى وفعلا اتصبت بكورونا".

وأضافت بسمة، أنها شعرت بحالة رعب شديدة من نقل العدوى لابنتها خاصة إنهما يستعملان نفس الأدوات، لافتة إلى أن أعراض الإصابة هاجمتها على هيئة آلام فى الظهر ورغبة شديدة فى النوم وتكسير فى العظام.

وعن إصابتها للمرة الثانية لكورونا، لفتت إلى إنها اكتشفتها بالصدفة عند تصوير أحد أعمالها الدرامية وقامت بعمل تحليل بعد ذلك وظهرت النتيجة إيجابى وكانت نفس الأعراض التى شعرت بها فى المرة الأولى .