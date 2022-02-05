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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النبوي ويسرا وشيرين .. تعرف على قائمة ضيوف مسلسل البحث عن علا

هند صبري وخالد النبوي
هند صبري وخالد النبوي في مسلسل البحث عن علا

طرحت خلال الساعات الماضية منصة نتفلكيس العالمية الموسم الأول من مسلسل “ البحث عن علا ”  ، وقدحل عدد من ضيوف الشرف على العمل . 

حيث ظهر فى الحلقة الأولى كل من الفنانة يسرا والفنانة شيرين ، كما ظهر الفنان خالد النبوى ضيف على الحلقة الثانية والثالثة . 

إما الفنان فتحى عبد الوهاب فقد حل ضيف على الحلقة الرابعة ، وحل الفنان عباس أبو الحسن ضيف على الحلقة الخامسة ، بالإضافة الى حلول الفنانة دينا ضيفة على أحدى الحلقات بشخصيتها الحقيقة  .

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات ، وتعود فيه الفنانة  هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ” ، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي انجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

تستكمل الاختيار ٣.. لوك مختلف لـ ملك بدوي في البحث عن علا

هند صبري تعلن عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "البحث عن علا"

مسلسل  البحث عن علا أصبح متاح  عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد .

ويصطحب  علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا . وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما ينضم إليهم فى مسلسل “ البحث عن علا ” كل من  ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي، مع نخبة  من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي .فهل تتمكن بمساعدة اسرتها و اصدقائها من بناء حياة خاصة بها و ايجاد التوازن بين مسؤولياتها  المتعددة و محاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟.

أبطال مسلسل البحث عن علا


مسلسل "البحث عن علا " من بطولة النجمة هند صبري و التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها ، والمسلسل مستوحى  من شخصيات من تأليف غادة عبد  العال و قصة و سيناريو  و حوار مها الوزير  و غادة عبد العال من إخراج  هادي الباجوري.

البحث عن علا مسلسل البحث عن علا هند صبري يسرا شيرين رضا خالد النبوى

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