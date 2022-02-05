عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ يفوز على لايبزيج ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

بايرن ميونخ ولايبزيج
بايرن ميونخ ولايبزيج

فاز فريق بايرن ميونخ على لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

افتتح توماس مولر التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 12 من متابعة لتسديدة روبرت ليفاندوفسكي والتي تصدى لها حارس لايبزيج لترتد لمولر والذي وضع الكرة في الشباك بدوره.

وعادل البرتغالي أندريه سيلفا النتيجة لـ لايبزيج في الدقيقة 27، لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 44 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من كينجسلي كومان من الجهة اليسرى.

وأدرك كريستوفر نكونكو التعادل لـ لايبزيج في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله لايمر.

وسجل يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج الهدف الثالث لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 58 بالخطأ في مرماه.

انتصار بايرن ميونخ رفع رصيدهم للنقطة 52 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 31 نقطة في المركز السابع.

بايرن ميونخ الدوري الألماني ترتيب الدورى ليفاندوفسكي لايبزيج

موضوعات متعلقة

ميلان يهزم إنتر 2-1 ويشعل الصراع على صدارة الدوري الإيطالي

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة الكاميرون في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا

الكاميرون بالبدلاء أمام بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا

مانشستر سيتي يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على فولهام

مدرب السنغال عن نهائي أمم إفريقيا: مواجهة منتخب مصر صعبة.. ولاعبوه يتسيدون بطولات القارة

أجيري يعلن تشكيل مونتيري لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

بعد توديع أمم أفريقيا أمام مصر.. كيسييه يقود تشكيل ميلان أمام إنتر

بعد أشواط المعاناة الإضافية.. تشيلسي يفسد مفاجأة بليموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

ترشيحاتنا

المالية تبيع أجلي خزانة بـ12 مليار جنيه ..غدا

محمد صلاح:مكة دعت لمنتخب مصر قبل مواجهة السنغال وبكت عشان ارجع البيت

لقاء السيسي وبن زايد ثاني مرة خلال 10 أيام.. قوة وخصوصية العلاقات

البلتاجي: نجومية محمد صلاح نجحت في مواجهة بكاري جاساما خلال مباراة الكاميرون

على رأسها إيلفوشيد.. الصحة: تعاقدنا لشراء أحدث 3 أدوية تعالج كورونا.. تفاصيل

70 سنتيمترًا .. مستجدات في إنقاذ الطفل ريان من البئر |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

بمن حضر.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي على مونتيري

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب وسائل النقل |فيديو

موعد مباراة الأهلي القادمة في مونديال الأندية

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية

خالد الغندور: الأهلي بمن حضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ