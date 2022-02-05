بايرن ميونخ يفوز على لايبزيج ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

افتتح توماس مولر التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 12 من متابعة لتسديدة روبرت ليفاندوفسكي والتي تصدى لها حارس لايبزيج لترتد لمولر والذي وضع الكرة في الشباك بدوره.

وعادل البرتغالي أندريه سيلفا النتيجة لـ لايبزيج في الدقيقة 27، لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي سجل الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 44 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من كينجسلي كومان من الجهة اليسرى.

وأدرك كريستوفر نكونكو التعادل لـ لايبزيج في الدقيقة 52 من هجمة مرتدة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله لايمر.

وسجل يوشكو جفارديول مدافع لايبزيج الهدف الثالث لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 58 بالخطأ في مرماه.

انتصار بايرن ميونخ رفع رصيدهم للنقطة 52 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 31 نقطة في المركز السابع.