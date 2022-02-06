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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل عرائس محمد منير في ساقية الصاوي

محمد منير
محمد منير

تحيي ساقية الصاوي حفل عرائس لـ محمد منير وفرقته الموسيقية يوم ١٠ فبراير على مسرح الحكمة، ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية.


وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

هوس يحيي حفلا غنائيا اليوم على خشبة ساقية الصاوى

إيساف يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى بمناسبة "عيد الحب"

وكان قد قدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوي حفلتين غنائيتين للسيدة أم كلثوم، بقاعة الحكمة.

واحيا في نفس اليوم المنشد محمود ياسين التهامي لحفلته فى ساقية الصاوي في قاعة النهر، حيث نشر على صفحته على فيسبوك:" قصيدة إلى متى يا رب هتكون من ضمن حفل ( مولد أهل الذكر) في ساقية الصاوي".

وكان التهامي قد تألق في مشاركته في النسخة الثانية من مهرجان البُردة في مركز دبي للمعارض بإكسبو دبي 2020، في الدورة الـ22 لمؤتمر وزراء الثقافة المسئولين عن الشئون الثقافية في الوطن العربي،  بحضور نخبة كبيرة من رموز الفكر والثقافة العربية والفائزين بجوائز النسخة الـ 16 لجائزة البردة في كل مجالات الفنون الإسلامية التقليدية.

 

 

ساقية الصاوي محمد منير الوطن العربي محمود ياسين ام كلثوم

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