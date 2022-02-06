استعداداً لمواجهة بالميراس.. الأهلي يعود للتدريبات دون راحة في أبوظبي

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريباته دون راحة ظهر اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب الكريكيت بأبو ظبي في الإمارات.



وحرص الجهاز الفني للأهلي، على استئناف تدريبات الفريق دون راحة في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وحقق الأهلي الفوز على فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في المباراة التي أقيمت أمس في الدور ربع النهائي ليتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.



ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.