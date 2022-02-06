تخفيض يصل لـ 50%.. شاهد|نصائح الغرفة التجارية للمواطنين في الأوكازيون الشتوي

قدمت سماح هيكل ، عضو شعبة الملابس في الغرفة التجارية ، عدد من النصائح للمواطنين بمناسبة الأوكازيون الشتوي .

وقالت سماح هيكل ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، أنه من المهم أن يتردد الشخص في موسم الأوكازيون على المحلات المعتاد عليها، حتى يضمن جودة المنتج ، متابعة : " عشان يكون عارف أن المنتج كويس واللي معروض عليه أوكازيون حقيقي " .

وأضافت أن الأوكازيون للجميع ولكل فئات المستهلك ، موضحة أن جميع المشاركين من المحال التجارية لابد قبل مشاركتهم في الموسم أن يتم تسجيلهم في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك من أجل ضمان حقيقة العروض .

وأكد : الأوكازيون الشتوي في هذا الموسم هيعدي الـ 50% ، ولا يقل عن 50% على المنتجات المحلية ، وبرقابة كاملة من الرقابة الإدارية .

ونوهت على المواطنين ضرورة الحصول على فاتورة بالمنتجات حتى يستطيع استرجاعها في وجود أية مشكلات ، مسترسلة أن بداية الأوكازيون سيكون في 7 فبراير .

