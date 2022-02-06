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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيض يصل لـ 50%.. شاهد|نصائح الغرفة التجارية للمواطنين في الأوكازيون الشتوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدمت سماح هيكل ، عضو شعبة الملابس في الغرفة التجارية ، عدد من النصائح للمواطنين بمناسبة الأوكازيون الشتوي .

وقالت سماح هيكل ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، أنه من المهم أن يتردد الشخص في موسم الأوكازيون على المحلات المعتاد عليها، حتى يضمن جودة المنتج ، متابعة : " عشان يكون عارف أن المنتج كويس واللي معروض عليه أوكازيون حقيقي " .

وأضافت أن الأوكازيون للجميع ولكل فئات المستهلك ، موضحة أن جميع المشاركين من المحال التجارية لابد قبل مشاركتهم في الموسم أن يتم تسجيلهم في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك من أجل ضمان حقيقة العروض .

وأكد : الأوكازيون الشتوي في هذا الموسم هيعدي الـ 50% ، ولا يقل عن 50% على المنتجات المحلية ، وبرقابة كاملة من الرقابة الإدارية .

ونوهت على المواطنين ضرورة الحصول على فاتورة بالمنتجات حتى يستطيع استرجاعها في وجود أية مشكلات ، مسترسلة أن بداية الأوكازيون سيكون في 7 فبراير . 
 

الغرفة التجارية الاوكازيون الشتوي توك شو سماح هيكل عضو شعبة الملابس في الغرفة التجارية شعبة الملابس في الغرفة التجارية

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