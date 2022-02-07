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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مساكن شل فى السويس يعانون من تدنى مستوى الخدمات.. صور

صدى البلد

يعيش سكان مساكن "شل" التابعة الى حى الأربعين فى محافظة السويس في كابوس يومي، بعد أن أصبحت حياتهم معرضة للخطر بسبب عدم صيانة وحداتهم السكنية، ما يعرضها للانهيار في أي وقت.

 

يقول أحمد دسوقى ، أحد سكان المنطقة، فى رسالة لخدمة “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد :  "نعيش وسط أكوام من الرتش والمواسير المتهالكة، ولا نعرف متى تنتهي هذه المأساة ولدينا أسر وأطفال ونريد أن نعيش فى أمان واستقرار".

 

 وأضاف: "نطالب برصف الطرق للتخفيف عن المواطنين، خاصةً في فصل الشتاء، وتحول بعض الطرق إلى برك من المياه بسبب سقوط الأمطار ويصعب السير عليها والتنقل من وإلى المناطق لممارسة الحياة اليومية .

 

وأَشار : "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان.. ندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة لذلك يجب عليكم نظافة المكان".

وأوضح : يوجد عدد من بالوعات الصرف الصحي بدون أغطية إضافة إلى أنها مرتفعة جدًا عن مستوي سطح الأرض، وتقع وسط الشوارع، ما يؤدي لإعاقة حركة المارة ووقوع العديد من الحوادث خاصة في فترات الليل”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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محافظة السويس الأمراض والأوبئة رصف الطرق انتشار القمامة وقوع العديد من الحوادث الصرف الصحى حى الأربعين بالوعات الصرف الصحى مساكن شل

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