كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

امتلأت المقاهي، والكافيهات، بأعداد كبيرة من المشجعين المصريين، حول العالم، بالإضافة إلى التجمعات العائلية في المنازل أمام التلفاز، لحضور المباراة النهائية للحصول على كأس أمم افريقيا، متحمسين لانتصار منتخبنا الوطني أمام منتخب السنغال.

مباراة صعبة خاضها منتخب مصر، أمام السنغال، للحصول على لقب أمم أفريقيا، للمرة الثامنة، لكن لم يحالف الحظ منتخبنا، وكان النصر من حليف السنغال في ركلات الترجيح، الأمر الذي أصاب اللاعبين بحزن شديد وشاهدنا بعضهم يبكي على الشاشات.

ردود أفعال السوشيال ميديا بعد خسارة المنتخب

جاءت ردود أفعال المشجعين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس العادة، عادة ما يُلقي المشجعين اللوم على اللاعبين، ويعاتبوهم على الخسارة، إلا ان هذه المرة كان الامر مختلف تمامًا.

كانت ردود الأفعال بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، في المباراة النهائية للحصول على كأس أمم أفريقيا، داعمة ومشجعه للاعبين في منتخبنا الوطني، وجاءت أبرز التعليقات:

- دموعكم غالية.. شكرا منتخب مصر

- موجعنيش الخسارة قد ما وجعني حزنهم كنتوا رجالة وشرفتونا

- شرفتونا وكنتوا رجالة بالتوفيق في الوصول لكأس العالم

مشاهير أعلنوا دعمهم منتخب مصر

لم يقتصر التشجيع والدعم للمنتخب المصري، بعد خسارته المباراة أمام السنغال، على المشجعين من الجماهير، لكن حصلوا على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المشاهير ...

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعم لمنتخب مصر، وكتب عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.. لقد أديتهم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على فدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعًا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب، وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال، ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله».

لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.



ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.

٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 6, 2022

- محمد أبو تريكة معلنًا دعمه من خلال تغريده عبر موقع تويتر قائلاً: « كنا نطمع ونأمل في اللقب الثامن ولكنها كرة القدم، شكرا على العطاء، وبذل المجهود.. عهد بيننا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد في كأس العالم 2022، ولكم منا كل الدعم والمساندة، قطر 2022 في انتظاركم يارجالة مصر.. شكرا لكم».

كنّا نطمع ونأمل فى اللقب الثامن ولكنها كرة القدم شكرا على العطاء وبذل المجهود ..عهد بينا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد فى كأس العالم ٢٠٢٢ ولكم منّا كل الدعم والمساندة .قطر٢٠٢٢فى انتظاركم يا رجالة مصر..شكرا لكم🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 6, 2022

- نشر الإعلامي عمرو أديب تغريده أيضًا كتب خلالها: «مساندة واعجاب وتكريم وفخر و دعم وتصفيق واحترام وطبطبه وتعظيم وتبجيل وتحفيز ورفع روح معنويه وجوائز ماديه وبرامج تلفزيونيه وتويتات مصريه وعربيه . نقى وشكل لمنتخب الابطال منتخب الرجال منتخب مصر».

مسانده واعجاب وتكريم وفخر و دعم وتصفيق واحترام وطبطبه وتعظيم وتبجيل وتحفيز ورفع روح معنويه وجوايز ماديه وبرامج تلفزيونيه وتويتات مصريه وعربيه . نقى وشكل لمنتخب الابطال منتخب الرجال منتخب مصر — Amr Adib (@Amradib) February 6, 2022

- كتب علاء مبارك، ابن الرئيس المصري السابق: « كنا نتمنى الفوز بالكاس لكن قدر الله وما شاء فعل فالرياضة مكسب وخسارة كل الشكر لرجال منتخب مصر على المجهود و الأداء الرجولى .نساند المنتخب فى تصفيات كاس العالم»

كنا نتمنى الفوز بالكاس لكن قدر الله وما شاء فعل فالرياضة مكسب وخسارة كل الشكر لرجال منتخب مصر على المجهود و الأداء الرجولى .نساند المنتخب فى تصفيات كاس العالم 🇪🇬🇪🇬 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 6, 2022

مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم افريقيا

واجه المنتخب المصري، فريق السنغال في المباراة النهائية للفوز بكأس أمم افريقيا، وكانت النتيجة بفوز السنغال 4 – 2، في ركلات الترجيح، بعد ان أنتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما، مساء أمس الاحد، على ستاد أولمبيه، بالتعادل السلبي.