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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أحدهم خسر 31 مليار دولار في يوم.. أغنياء العالم فقدوا ثرواتهم بسبب الطلاق

الملياردير مارك زوكربيرغ
الملياردير مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك

يتابع العالم، أخبار مليارديرات العالم، خاصة وان أعمالهم مؤثرة في حياتنا، ومثلما يكسبون المليارات والملايين بشكل يومي، يمكن أن تتجاوز خسارتهم أيضًا العديد من المليارات في يم واحد.

هناك ثلاث طرق أساسية تقل بها ثروت أغنياء العالم بشكل سريع، هم «الموت أو الإفلاس، أو الطلاق»، إلا ان الأشهر القليلة الماضية أضافة سبب رابع جديد، يمكنه التسبب في حدوث انهيار لتلك الثروات في لحظات بسيطة، وهو التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا، وهو الأمر الذي بات يسيطر روادها على معظم المراكز الأولى في قوائم الأثرياء.

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خسارة مارك زوكربيرغ 31 مليار دولار

تعرض الملياردير مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، يوم الخميس الماضي، مبلغ يصل إلى 31 مليار دولار، وتعد ثالث أكبر انخفاض في الثروة في يوم واحد منذ أن بدأ مؤشر بلومبرغ للميارديرات في تجميع البيانات عام 2012.

تعرض أغنياء العالم للخسارة أيضًا

- تعرض أثنين من مؤسيي فيسبوك أيضًا « إدواردو سافيرين»، و «داستن موسكوفيتز» لخسارة مبالغ مالية مبيرة، حيث خسروا 4.6 مليار دولار، و 3.1 مليار دولار على التوالي، وذلك بعد تراجع أسهم شركة ميتا لاتفورمز الشركة الأم لـ فيسبوك بنسبة 26%.

- خسر الرئيس التنفيذي لشركة سبوتيفاي، دانيال إيك، ثلث ثروته منذ بداية العام الحالي 2022، ما يعادل 1.1 مليار دولار، لتستقر ثروته عند مبلغ 2.7 مليار دولار.

الملياردير مارك زوكربيرغ  مؤسس فيسبوك

أغنياء انهارت ثروتهم بسبب الطلاق

تعرض عدد من الأغنياء لإنهيار ثرواتهم بسبب حصولهم على الطلاق، وأبرزهم: 

- الشريك المؤسس لركة أمازون خسر أكثر من 36 مليار دولار، بعد طلاقه من ماكينزي سكوت، حيث حصلت على حصة ضخمة من ثروته، وذلك عام 2019.

- خسر مؤسس شركة الاستثمار أركيغوس كابيتال، بيل هوانغ، مبلغ 20 مليار دولار في أيام قليلة، بسبب رهانه الخاسر على أسهم كفلته ثروته بالكامل.

- خسر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، 35 مليار دولار في يوم واحد، في نوفمبر من العام الماضي، بعد استطلاع رأي متابعيه لبيع حصة 10% من أسهمه في تسلا، والتي لم تكن الخسارة الوحيدة التي تعرض لها، حيث خسر 25.8 مليار دولار الأسبوع الماضي.

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