بعد الزيادة الأخيرة .. 10 نصائح لتوفير استهلاك البنزين في سيارتك

لاشك أن معدل استهلاك البنزين هو أحد الامور التي تشغل بال قائدي السيارات، حيث يرغب الكثير في الحصول على أفضل أداء حركي إلى جانب الاهتمام بهذه النقطة أيضًا، والتي توفر الكثير من النقود والنفقات، وتتمحور مشكلة استهلاك الوقود حول عدة نقاط، سواء كانت فنية أو بشأن طرق القيادة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم النصائح لتوفير استهلاك البنزين في سيارتك..

1 – من الأفضل أن توقف محرك السيارة عند حالات الانتظار الطويلة، لتجنب استهلاك الوقود عن طريق الاحتراق الكامن.

2 – يفضل عدم تسخين سيارتك لفترات طويلة، حيث تتطلب هذه النقطة استهلاكا كبيرة في الوقود ايضا.

3 – يجب أن تقوم بتفعيل مكيف الهواء وخاصية التدفئة في حالات الضرورة فقط، حيث يعمل مكيف السيارة على زيادة كبيرة في استهلاك الوقود.

3 – تلعب إطارات السيارة دورًا كبيرًا للحد من استهلاك الوقود، فمن الافضل أن يتم ضبط جميع اطارات السيارة والتأكد من نسبة الهواء أو النيتروجين بداخلها لضمان مستوى اندفاع مناسب.

4 – من الافضل أن نبتعد عن الطرق الرملية والتي تتطلب زيادة في الدفع حيث ترفع من عملية استهلاك وقود السيارة.

5 – يجب أن يقوم قائد السيارة بمتابعة الحالة الفنية جيدًا، والتأكد من اجراء جميع الصيانات في موعدها المناسب، حتى يتجنب بعض المشكلات الفنية والتي تؤثر على مستوى استهلاك البنزين.

6 – في حالة شراء سيارة لابد من معرفة السعة اللترية للمحرك، والحرص على شراء سيارات موفرة للبنزين من البداية.

7 – تجنب الضغط بقوة على دواسة البنزين والابتعاد عن سلوكيات التسارع والتوقف المفاجئ، حيث يترتب على هذه العوامل استهلاك اكبر في كمية البنزين المستخدم.

8 – من الضروري أن تقوم بمتابعة خطوط السير قبل أن تنطلق إلى رحلتك، وتجنب القيادة في ساعات الذروة والازدحام المروري.

9 – من الافضل أن تتخلى عن الأوزان الثقيلة داخل سيارتك، وأن تعيد ترتيبها من جديد، للاستغناء عن الاحمال الزائدة، والتي تساعد على استهلاك كمية كبيرة من البنزين.

10 – استخدام أجهزة الملاحة المناسبة والتي تدل قائد السيارة على أقصر طريق متبع للسير.