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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. تشييع جنازة شقيق عمر خيرت بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة

عمر خيرت
عمر خيرت

كشفت زينب خيرت ابنة شقيق الموسيقار عمر خيرت، عن مكان وموعد جنازة والدها المهندس أبوبكر خيرت".

 

وكتشب زينب خيرت، ابنة المهندس أبوبكر خيرت، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإن إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى، والدي المهندس أبوبكر خيرت على خيرت».

 

وتابعت: «صلاة الجنازة غدًا الثلاثاء 8 فبراير بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة، نسألكم الفاتحة والدعاء».

وفاة شقيق عمر خيرت

 

رحل عن عالمنا المهندس أبوبكر خيرت، شقيق الموسيقار الكبير عمر خيرت، منذ ساعات قليلة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ76 عاما.

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت ووالد مغنية الاوبرا امينة خيرت المهندس ابو بكر خيرت على خيرت الذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين 7 فبراير عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقررت إدارة الأوبرا، اليوم، تأجيل حفلي الموسيقار عمر خيرت، اللذين كان من المقرر إقامتهما يومى الخميس والجمعة 10 و11 فبراير، إلى موعد يتم تحديده لاحقًا، وذلك بعد وفاة شقيقه.

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