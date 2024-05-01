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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطة وديعة المليون جنيه.. نص اعترافات قـ ـاتل جواهرجي بولاق أبو العلا

جواهرجي بولاق ابو
جواهرجي بولاق ابو العلا

تطورات وتفاصيل جديدة في قضية مقتل جواهرجي بولاق ابو العلا الخواجة حسني عدلي الخناجري داخل محله بمنطقة بولاق في شارع درب نصر، حيث حصل صدى البلد على نص اعترافات المتهم محمد حسن في القضية رقم 514 لسنة 2024 بولاق الدكرور.

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اعترافات قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا

وقال المتهم محمد حسن 44 عاما فني مصاعد كهربائية، قاتل جواهرجي بولاق ابو العلا، أنه خرج في ساعات الصباح الأولى من منزله في منطقة المعتمدية بمدينة كرداسة في الجيزة، واستقل حينها ميكروباص أجرة من الموقف وتوجه به إلى منطقة بولاق ابو العلا حيث كان قد أعد لجريمته وخطط لسرقة محل مشغولات ذهبية معلوم لديه.

وتابع المتهم بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا، لما وصلت بولاق ابو العلا في شارع درب نصر المتفرع من الشارع الجديد، كنت عارف مكان المحل وكنت ماشي عادي عشان محدش يشك، ودخلت المحل وقعدت مع حسني الخناجري وقلت له أني لسه صارف وديعة من البنك بـ مليون جنيه واني عايز اشتري بيها مشغولات ذهبية وهو وافق واتفقنا وبعدها قلت له هروح أجيب الفلوس و ارجع لك تاني.

وأضاف المتهم بقتل جواهرجي بولاق ابو العلا الخواجة حسني الخناجري، سيبته ومشيت بعد ما شوفت كل حاجة وروحت البيت في المعتمدية لبست سويت شيرت على غطاء رأس واخذت شنطة وسكينة ركبت ميكروباص ورجعت تاني للمحل، ولما دخلت لقيت عامل في المحل وقولت أنا هكمل اللي أنا جاي عشانه، وقعدت عادي وكأن الشنطة فيها الفلوس اللي اتفقنا عليها عشان اشتري الذهب.

واستكمل المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا، اتفقنا على مصوغات ثمنها مليون جنيه وجهزنا كل حاجة وبعدها طلبت من العامل يروح يشتري علبة سجائر والخواجة حسني قاله ماشي، ولما خرج قومت ضربته كذا ضربة بسرعة بالسكينة وحطيت الذهب كله في الشنطة وكسرت الفاترينة وأخذت اللي فيها وخرجت بسرعة من المحل عشان ارجع تاني البيت، وساعتها رحت قابلت أختي.

وأكمل المتهم بإنهاء حياة جواهرجي بولاق ابو العلا، لما رجعت قابلت أختي فادية وادتها دبلة وخاتم وقلتلها عايز ابيعها بسرعة وفعلا نزلت باعتهم وجابت 18.5 ألف جنيه وادتها منهم 1500 جنيه، وبعد كده رحت قابلت حسن صاحبي في بولاق الدكرور واديتي 5 آلاف جنيه عشان يشوف لي مكان استخبى فيه، وجاب لي شقة ساعتها قعدت فيها.

واختتم المتهم قائلا بعدها روحت قابلت طليقتي مي واديتها سبيكة دهب 2.5 جرام، و2 غويشة حوالي 16 جرام وكمان 2 سلسلة ذهب وزنهم 18 جرام وخاتم و3 حلقان، من غير ما أقولها الحاجات دي منين لكن قلت لها دي من شغلي وبعدها رجعت البيت تاني عند أختي واتقبض عليا بعدها.

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