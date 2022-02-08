تقارير الغرب ضجيج بلا طحين.. المبادرات الصحية شاهدة على احترام الدولة لأبنائها

تستغل بعض الدول الغربية، البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي في ملف حقوق الإنسان، كذريعة لشن هجوم على الدولة المصرية وبث سمومها تجاه مصر، وتعمل التقارير التي تطل علينا بين الحين والآخر من هذه الدول على التقليل من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتشويه ما يتم من إنجازات في العديد من الملفات.

مصر وقيادتها السياسية عملت خلال 7 سنوات على تغيير أوجه الحياة للأفضل بالنسبة للمصريين، خاصة الفئات التي ظلت مهمشة خلال فترات طويلة، وقدم الرئيس السيسي كل غالٍ ونفيس لتغيير وجه الحياة في مصر والقضاء على ما ورثته من مشكلات جسيمة فيما يتعلق بملف التعليم والصحة وغيره من الملفات الحيوية.

ولعل أبرز ما بدأ به الرئيس السيسي، هو الارتقاء بصحة المواطن المصري، من خلال سلسلة من المبادرات الصحية، التي تجسد المعاني الحقيقة لـ "حقوق الإنسان"، وهي ما نستعرضه خلال السطور التالية.

المبادرات الرئاسية في الصحة

مبادرة 100 مليون صحة

جاءت مبادرة “100 مليون صحة”، على رأس المبادرات الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وتشجيع المرضى على استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية.

نفذت هذه المبادرة وزارة الصحة في جميع محافظات الجمهورية، وقدمت خدماتها الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وشملت 100 مليون صحة العديد من المبادرات الصحية الأخرى، والتي نستعرضها خلال السطور التالية.

الكشف عن الاعتلال الكلوي

بدأت تلك المبادرة في شهر يونيو من عام 2020، وتستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عاما، والمواطنين من الفئة العمرية 18 إلى 40 عاما، بجانب الأفراد المسجلين بقاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة بارتفاع نسبة السكر والضغط عن المعدلات الطبيعية.

وتعتبر الأهداف الرئيسية للمبادرة كالتالي:

اكتشاف 300 ألف مريض اعتلال كلوي مزمن باختلاف مراحل المرض وحمايتهم من الوصول للفشل الكلوي.

فحص 24 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوي.

توفير 2600 جهاز غسيل كلوي و1000 كرسي للعمل بالمبادرة بتكلفة 360 مليون جنيه.

القضاء على قوائم الانتظار

وتستهدف تلك المبادرة المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة، وتضم 11 تخصصا وهي: "قساطر القلب – جراحات القلب – جراحة المخ والأعصاب – جراحة العظام – جراحة الرمد – جراحة الأورام – الأوعية الدموية – زراعة الكبد – زراعة القوقعة – زراعة الكلى – القساطر المخية".

أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

وأطلقت تلك المبادرة وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصحة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت في فبراير 2019، لإجراء مسح للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة.

وتستهدف المبادرة حوالي 11 مليونا ونصف المليون طالب وطالبة في 29 ألفا و444 مدرسة في 27 محافظة.

مبادرة ضمور العضلات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة ستتحمل تكاليف علاج مرض ضمور العضلات للأطفال حديثي الولادة، والتي ستبلغ 3 ملايين دولار، وذلك خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لـ جهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا المرض كان محل اهتمام كبير من الدولة المصرية، بسبب المعاناة التي تتحملها الأسر بسبب فقدان أطفالهم من مرضى الضمور العضلي، مما دفع الدولة للاتفاق مع عدة شركات عالمية متخصصة لعلاج هذا المرض، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن هذا المرض لجميع الأطفال لتحقيق التشخيص والعلاج المبكر.

مبادرة صحة المرأة

وتستهدف تلك المبادرة الكشف عن سرطان الثدي وجميع الأمراض المتعلقة بـ الرحم وأورامه وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، بجانب فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية.

مبادرة نور الحياة

أطلق الرئيس السيسي تلك المبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ومليوني مواطن، بتمويل مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر".

الكشف للمرأة المقبلة على الحمل

مبادرة رئاسية أعلن الرئيس السيسي عن تنفيذها بعد أن تفشت الأمراض في أجسام أطفال مصر مثل الأنيميا والتقزم، والهدف منها خلق جيل من الأطفال الأصحاء والحفاظ على صحة المرأة المصرية