قبل انطلاقه غداً .. التفاصيل الكلمة للدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير .. ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدورة الثامنة من عمر هذا المهرجان المحبب إلى قلب الجمهور السكندري الذي يحرص دائماً على حضور فاعلياته بشكل كبير ، وهو ما يمنح للمهرجان صفة خاصة تميزه عن غيره من المهرجانات وهى الحضور الجماهيرى والتاثير فى الشارع السكندرى .

الدورة الجديدة من المهرجان والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري ، تحمل العديد من المفاجأت خاصة بعدما حصل الإسكندرية للفيلم القصير على الصفة الدولية فى مسابقاته .

بوستر الدورة الثامنة

مسابقات الدورة الثامنة لـ مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير :

هذا العام من المقرر ان يكون عدد المسابقات التي يتضمنها المهرجان في دورته الجديدة ، وهى خمس وهم مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية ومسابقة أفلام الطلبة، المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة من المهرجان.

القائمين على مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير برفقة وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم

وشملت مسابقة الأفلام الروائية الدولية 16 فيلما منها 4 أفلام عرض عالمي أول، و12 فيلما أخر ما بين عرض أفريقي ومصري أول، وشملت قائمة أفلام العرض العالمي الأولى الفيلم المصري "اليوم الأخير"، الفيلم المصري "فتوى في البوس"، الفيلم المجري "نمر"، والفيلم التونسي "سلوى"، و10 أفلام عرض أفريقي أول وتشمل الفيلم الفيلم الفرنسي "شخصية"، الفيلم الفرنسي "دورا"، الفيلم البلجيكي "سير مع ملك"، الفيلم الصيني "أونن"، الفيلم الصيني "قصة ألعاب نارية"، الفيلم الروسي "كوو كوو"، الفيلم النمساوي "حراسة كلب"، الفيلم البرازيلي "كرنفالات جميلة"، الفيلم الإسباني المكسيكي "أمي ذهبت مع البقر"، الفيلم الفرنسي الألماني "زوال"، وأخيراً فيلمين عرض مصري أول وهما الفيلم الإيطالي "منظور جديد" والفيلم الأمريكي "شعور من خلال".

المخرج محمد محمود رئيس المهرجان

وفيما يتعلق بمسابقة الفيلم الوثائقي، ضمت 10 أفلام منها فيلم واحد سيكون عرض عالمي أول وهو الفيلم الروسي "بعد الطوفان"، و5 أفلام عرض أفريقي أول، بالإضافة لـ 4 أفلام أخرى في المسابقة ستكون عرض مصري أول وتضم الفيلم اللبناني "سانجاك"، الفيلم الاسباني "دجلة: سينما ونسيان"، الفيلم الإيطالي "مدغشقر: رحلة 10 سنوات"، وأخيراً الفيلم الكويتي "سهرة مع ليلى".

وضمت قائمة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة 12 فيلما، وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام عرض عالمي أول، وتشمل الفيلم المصري "مجرد دب"، والفيلم الماليزي "عامود القوة"، ثم الفيلم الأردني "أزرار"، وفيلم أردني أخر وهو "ذاكرة بديلة"، وأربعة أفلام أخرى ستكون عرض أفريقي أول من خلال المهرجان، وتشمل الفيلم الإيطالي "موووزارت"، والفيلم التايواني "مرسوم اتمسح واترسم"، والفيلم الكوري الجنوبي "غير منسي"، ومن هونج كونج فيلم "أعماق ليل"، أما أخر أربعة أفلام مشاركة في المسابقة فستكون عرض مصري أول، وشملت القائمة الفيلم الباكستاني "تمرير"، والفيلم الجزائري "جسر"، والفيلم الأرجنتيني "تشغيل – إيقاف"، وأخيراً الفيلم النمساوي "هناك بالضبط وقت كافي".

المخرج مونى محمود المدير الفنى للمهرجان

أما مسابقة الأفلام العربية لمهرجان الأسكندرية للفيلم القصير فقد ضمت 9 أعمال، منها 4 أفلام عرض عالمي أول وهي الفيلم المصري "استبينا"، الفيلم الإماراتي "الوحش"، الفيلم اللبناني "جنة"، والفيلم السوري "حقيقتهم"، و5 أفلام أخرى عرض أفريقي أول وهي الفيلم المصري "احترس من الوحش"، الفيلم التونسي "كورنتي"، الفيلم السعودي "لاهث"، الفيلم السوري "سارة"، والفيلم البحريني "سلام".

وأخيراً مسابقة أفلام الطلبة التي تضم 8 أفلام من معاهد وجامعات مختلفة، فيلم "دمية جنس"، "تروكاج"، "ربيع ممطر"، "احبك اكرهك"، العين الثالثة"، "قهوة فريال"، "أجروفوبيا" و"مغالطة".

مكرمين مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير :

وهذا العام قرر مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير ان يكرم الموسيقار المصري خالد حماد، نظراً لتاريخه الفني الكبير، فهو ملحن ومؤلف موسيقى مصري، نال العديد من الجوائز المحلية والعالمية والعديد من التكريمات عن مشواره الفني الحافل حيث قام بإعداد الموسيقي التصويرية لأكثر من 60 عمل فني، ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام "ضحك ولعب وجد وحب"، "فيلم ثقافي"، "بتوقيت القاهرة"، "سمير وشهير وبهير"، وقدم موسيقي لعدد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها "أوان الورد"، "صاحب السعادة"، و"خاتم سليمان".

إما التكريم الثانى فسيكون من نصيب الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والتي بدأت مشوارها الفني عام 1972 في المسرح، وظلت تعمل في المسرح حتى عام 1987، وقدمت 13 عمل مسرحي ما بين تونس وباريس وبوسطن وميلانو أغلبها من إخراج فاضل جايبى.

المخرج محمد سعدون مدير المهرجان

أعضاء لجان تحكيم مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير :

كما أعلن مهرجان الأسكندرية للفيلم القصير عن أعضاء لجان تحكيم مسابقاتها المختلفة في الدورة الثامنة من المهرجان، وشملت اللجنة الأولى الخاصة بالمسابقة الدولية خمسة أعضاء، فيما ضمت اللجنة الثانية الخاصة بالمسابقة العربية ومسابقة أفلام الطلبة خمسة أعضاء، وضمت اللجنة الثالثة والأخيرة ثلاثة أعضاء وهي لجنة تحكيم النقاد.

وشملت أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود، والتي سبق لها المشاركة في لجان تحكيم في مهرجانات محلية ودولية منها مهرجانات القاهرة وقرطاج ومالمو، وأستاذ السينما الإيفواري بوكاري ساوادوغو صاحب البحوث والدراسات المختلفة عن السينما الأفريقية، والمنتج الأمريكي فالنتين لوبلان الذي يملك سجل كبير في اكتشاف مخرجين دوليين كبار، التونسية إنصاف أوهيبة الباحثة في الأفلام والدراسات المسموعة المرئية ومبرمجة أفلام، والممثلة المصرية ثراء جبيل التي شاركت في تقديم عدد من الأعمال الفنية الهامة في السنوات الأخيرة وكذلك تترأس قسم تحليل الأفلام والتمثيل أمام الكاميرا في المدرسة العربية للفيلم.

أما لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة الخاصة بمهرجان الأسكندرية للفيلم القصير فقد ضمت الفنان الدكتور المصري أيمن الشيوي الذي قدم العديد من الأدوار الهامة في السينما والدراما والذي يشغل حالياً منصب عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر بالقاهرة، والدكتورة المصرية عبير رفقي صديق التي تشغل منصب عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمخرج والمنتج اللبناني إلياس خلاط والذي سبق وشارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات الدولية، والكاتب والمخرج الأردني عبد السلام الحاج المسئول عن البرامج التعليمية للأردنيين العاملين في صناعة السينما، بجانب الممثلة المصرية نجلاء بدر التي عملت بالإعلام سنوات كثيرة قبل أن تتجه للتمثيل في آخر عشر سنوات وتقدم العديد من الأدوار الهامة في الدراما والسينما المصرية.

وتضم اللجنة الأخيرة، لجنة تحكيم النقاد، ثلاثة من النقاد المصريين، الناقد والصحفي رامي المتولي وهو عضو جمعية نقاد السينما وله كتابات نقدية متخصصة في بعض المجلات، الناقد والصحفي محمد سيد عبد الرحيم عضو جمعية نقاد السينما المصريين والإتحاد الدولي لنقاد السينما (الفيبريسي) ومبرمج أفلام في عدد من المهرجانات ومؤلف أفلام قصيرة، والناقدة نرمين يسر إبراهيم وهي صحفية وناقدة سينمائية وعضو جمعية النقاد المصريين ونقابة السينمائيين وعضو اتحاد الكُتاب.