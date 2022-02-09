ميلان يكتسح لاتسيو برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق ميلان لنصف نهائي كأس إيطاليا، بفوزه الكاسح على لاتسيو بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في دور ربع النهائي.

افتتح البرتغالي رافائيل لياو التسجيل لـ ميلان في الدقيقة 24، أعقبه الفرنسي أولفييه جيرو بتسجيل الهدف الثاني لـ "الروسينيري" في الدقيقة 41.

وعاد جيرو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 45، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، اختتم الإيفواري فرانك كيسيه مهرجان الأهداف لـ ميلان بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 79، ليتأهل مع فريقه لدور نصف النهائي.

ويصطدم ميلان في دور نصف النهائي بـ إنتر، والذي كان قد عبر عقبة روما أمس بثنائية.