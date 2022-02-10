«التصديري للطباعة» يراجع استراتيجية القطاع لإزالة مشكلاته

قال نديم الياس رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتعبئة والتغليف إنه جار حاليا مراجعة استراتيجية تنمية قطاع الطباعة التى تم وضعها من قبل المجلس للوقوف على ما تم تنفيذه والمشكلات التي واجهت تطبيقها من أجل تحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الياس فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد سيركز على تقديم من الخدمات الاجتماعية للشركات الأعضاء، لافتا إلى أنه تم البدء ببرنامج تأمين صحي يكون ملائما للعديد من الشركات للانضمام اليها.

وأوضح إلياس أنه تم تشكيل لجنة للتدريب وآخرى للطباعة الرقمية وكل لجنة مسؤلة عن وضع برنامج من خلاله يمكن تقديم خدمات للأعضاء، مؤكدا أهمية عمليات التدريب خلال الفترة الحالية حتى نستطيع الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة.