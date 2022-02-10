تامر هجرس يتفاعل مع جمهوره في أحدث ظهور له

شارك الفنان،تامر هجرس،جمهوره بأحدث ظهور له،ونشر صورة صباحية عبر خاصية "الاستوري"بموقع الانستجرام.

وكتب لمتابعيه من خلال صورته معلقا:"اتمني لكم يوم جميل".

أعمال تامر هجرس الفنية

بدأ تامر هجرس، حياته المهنية في مجال عروض الأزياء، ثم بدأ في العمل السينمائي من خلال فيلم “بركان الغضب”.

شارك بعدها مع الفنان عادل إمام في فيلم “التجربة الدنماركية”، ثم في بطولة أفلام “عمليات خاصة” و"البلد دي فيها حكومة".

تفرغ تامر هجرس في السنوات الأخيرة للعمل في الدراما التلفزيونية، ومن المسلسلات التي قام ببطولتها: “خاص جدًا، زي الورد، باب الخلق، شربات لوز”.