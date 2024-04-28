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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون إسرائيليون متوقع صدور مذكرات اعتقال دولية بحقهم.. تعرف إليهم

نتنياهو وجالانت
نتنياهو وجالانت

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن استعدادات في إسرائيل، تحسبا لإصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في أعقاب الحرب المدمرة على قطاع غزة.

 

وقال تقرير للقناة الـ 12 العبرية، فإن مثل هذه المذكرات بحق المسؤولين الإسرائيليين الكبار من المتوقع أن تصدر هذا الأسبوع، وذلك على خلفية تورطهم بجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

 

وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية، فإن أول المسؤولين المتوقع إصدار أوامر اعتقال ضدهم هم  رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

 

ورد نتنياهو، الجمعة الماضي، على احتمال اعتقالات ضده ومسؤولين كبار آخرين في إسرائيل، قائلا: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا أي محاولة من المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

 

ووفقا له فإن "التهديد ضد جنود الجيش الإسرائيلي والشخصيات العامة في إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، هو أمر فاضح ولن نستسلم له".

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