الأكثر مبيعا.. إطلاق أندرويد 14 لـ وحش موتورولا Edge 30 Ultra

بدأت شركة موتورولا Motorola، قبل شهرين في إصدار تحديث أندرويد 14 للهاتف الرائد Edge 30 Ultra في بعض الدول، والآن، وصل تحديث جديد لبعض المستخدمين عالميا، مما يجعله التحديث الرئيسي الثاني لنظام التشغيل لجهاز Edge 30 Ultra.

ويأتي التحديث مع إصدار البرنامج الثابت- U1SQS34.52-21-1-7، يبلغ حجمه 1.49 جيجابايت، عند الإطلاق، وعدت موتورولا بأن الهاتف سيتلقى ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، لذا فإن Android 15 سيصل للهاتف الرائد في المستقبل.

تشمل المزايا الجديدة بهاتف موتورولا Edge 30 Ultra



1. مشاركة الوسائط الانتقائية، مما يسمح للمستخدمين بمنح الوصول إلى صور أو مقاطع فيديو محددة بدلاً من مكتبات الوسائط بأكملها.

2. تعزيز الشفافية فيما يتعلق بمشاركة التطبيقات لبيانات الموقع مع جهات خارجية، إلى جانب التنبيهات لأي تغييرات في السياسة تتعلق بمشاركة البيانات.

3. إشعارات لتنبيه المستخدمين في حالة اكتشاف جهاز تعقب بلوتوث غير معروف يتحرك معهم.

4. تكامل Health Connect، مما يوفر منصة مركزية لتخزين البيانات الصحية، مع عناصر تحكم قابلة للتخصيص على مشاركة البيانات مع تطبيقات اللياقة البدنية.

5. إشعارات فلاش للتنبيهات الواردة، مع إعدادات قابلة للتخصيص لضوء الكاميرا أو ضوء الشاشة أو كليهما، مع احترام أوضاع عدم الإزعاج.

موتورولا Edge 30 Ultra

مواصفات هاتف موتورولا Edge 30 Ultra

يأتي هاتف Edge 30 Ultra، بشاشة منحنية من نوع pOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، بدقة FHD +، تبلغ 2400 × 1080 بكسل، تتميز بمعدل تحديث عال يبلغ 144 هرتز، مع معدل سطوع يبلغ 1250 شمعة في المتر المربع.

وتوفر شاشة هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، دعما لتقنية HDR10 + ومساحة ألوان DCI P3، وتتمتع شاشة الهاتف بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

موتورولا Edge 30 Ultra

ويعمل هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، بواسطة معالج شركة كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يقترن بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5، وذاكرة اتخزين داخلية مدمجة بسعة 128 جيجابايت.

وجاء هاتف موتورولا Edge 30 Ultra، بكاميرا خلفية رئيسية مزودة بمستشعر ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثالث من إنتاج شركة سوني بدقة 12 ميجابكسل، ولالتقاط الصور الشخصية، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل، تدعم تقنية Quad Pixel.

ويحتوي هاتف Edge 30 Ultra، على بطارية تبلغ سعتها 4610 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سلكي خارق بقدرة 125 وات وفقا لمعيار TurboPower.