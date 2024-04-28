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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتاة تلجأ لأغرب طريقة لإنهاء حياتها.. ماذا حدث في سوهاج؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لجأت فتاة سوهاجية لم تتجاوز الـ 17 عاما إلى طريقة غريبة للغاية من أجل إنهاء حياتها، وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية، وذلك بعد أن خططت أن تتخلص من حياتها داخل غرفتها باستخدام "جنزير دراجة". 

أقدمت فتاة في نهاية العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياتها باستخدام "واير دراجة هوائية" داخل غرفة نومها بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، إثر معاناتها من مرض نفسي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده العثور على جثة المدعوة “رضا. ح”، 17 عامًا، لا تعمل، وتقيم دائرة المركز، داخل غرفة نومها بمنزل أسرتها.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود الجثة مُسجاة على ظهرها على مرتبة بغرفة نومها بالطابق الثاني بالمنزل، وترتدي كامل ملابسها، وتلاحظ وجود واير دراجة هوائية يتدلى من الباب الخشبي للغرفة، وبمناظرة الجثة ظاهريًا، تبين وجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول الرقبة، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال والدها، المدعو “حسني. ع”، 55 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما تقدم، مُضيفًا أن ابنته المذكورة أقدمت على الانتحـ ـار لأنها تعاني من مرض نفسي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاجية فتاة بأزمة نفسية دراجة سوهاج مرض نفسي

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