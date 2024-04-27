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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلق ناري ينهي حياة طفلة في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفلة في بداية العقد الأول من العُمر؛ إثر إصابتها بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ، على يد ابن عم والدها، أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول الطفلة “تمارا. م”، 3 سنوات، تقيم دائرة المركز، مُصابة بطلق ناري بالصدر وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية.

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بالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو “محمد. ع”، 50 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجده أمام منزله وبرفقته ابن عمه المدعو “محمد. ق”، 23 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته، خرج منه طلق ناري بالخطأ أصاب ابنة الأول والتي أودت بحياتها، ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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