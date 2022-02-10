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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكرم الطفلة الفائزة بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الطفلة شيرين محمد عبد الله أمين والبالغة من العمر ١١ سنة لحصولها على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرون في القرآن الكريم والتي نظمتها وزارة الأوقاف تحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمنحها جهاز لاب توب وشهادة تقدير تشجيعاً لها على مواصلة التفوق والنجاح وتقديراً لأدائها المتميز في المسابقة العالمية وحفظ كتاب الله . 
هنأ المحافظ الطفلة المتميزة لنبوغها في حفظ القرآن الكريم، وحصولها على مراكز متقدمة في كافه المسابقات المحلية والعالمية، مؤكداً انها تمثل نموذج مشرف لكل أسرة مصرية وتدعو للفخر والإعتزاز ويؤكد أن لدينا جيل قادر على المساهمه في بناء وتنميه المجتمع. 
وطالب المحافظ كل أسرة بالاهتمام بتنمية مهارات ومواهب أبنائها وتوفير الأجواء المناسبة لدعمها وتنميتها بالشكل الذي يضمن مشاركتها بفاعلية في كافة الفعاليات والأحداث التي تقام داخلياً وخارجياً. 
كما قدمت أسرة الطالبة المكرمه الشكر والامتنان لمحافظ الجيزة لاستقباله لهم اليوم وتكريمها لتمثل دافع يشجعها علي الحفاظ علي تميزها وتفوقها وحفظها لكتاب الله.
حضر التكريم هند عبد الحليم نائب المحافظ والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة . 
 

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مسابقة القرآن الكريم اخبار محافظة الجيزة محافظ الجيزة قرآن كريم تكريم حفظة القرآن

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