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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل المناورات العسكرية.. البنتاجون يكشف تفاصيل اتصال أمريكي بيلاروسي

روسيا وبيلاروسيا
روسيا وبيلاروسيا

كشف البنتاجون، اليوم الخميس، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، اجري اتصالا هاتفيا بنظيره الجنرال فيكتور جوليفيتش في مينسك، قبل المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة.

وأشار البنتاجون في بيان له إلى أن "المحادثات الهاتفية جاءت على خلفية المناورات المشتركة التي أطلقتها روسيا وبيلاروسيا” للتدرب على حماية حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا الغربية.

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من جهته، قال الكولونيل ديف باتلر المتحدث باسم الجنرال ميلي في بيان مقتضب، إن "المكالمة هدفت خصوصا إلى منع أخطار وقوع الحوادث العرضية بين القوات، وتبادل الآراء حول الأمن الأوروبي الراهن".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء أن "وحدات من الجيش الروسي التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بدأت مناورات مشتركة مع قوات بيلاروس في ساحات التدريب البيلاروسية".

وحسب الوزارة فإن "الجنود الروس والبيلاروس تدربوا على تقنيات وأساليب مختلفة للعمليات العسكرية التي تضمنت تدريبات شملت مكافحة الزمر الإرهابية، وحماية حدود دولة الاتحاد".

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