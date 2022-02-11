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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس يدلي بصوته في انتخابات الزمالك

أيمن يونس نجم الزمالك
أيمن يونس نجم الزمالك السابق - صورة أرشيفية

أدلى أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، بصوته في انتخابات النادي، اليوم، وحرص على التواجد مبكرا في مقر النادي للمشاركة في انتخابات الزمالك.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية  لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

ويترأس المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وتضم في العضوية كل من المستشارين  مصطفى محمد و زين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد. 

وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر مجلس الإدارة فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، بالإضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن.

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