المستشار القانوني لـ المهن الموسيقية: حمو بيكا يتبع أسلوبًا خاطئًا في الدفاع عن نفسه| فيديو

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن حمو بيكا يتبع أسلوبا خاطئا في الدفاع عن نفسه، وهو تقدم مرتين لامتحانات نقابة الموسيقيين ولم يوفق لأسباب فنية تقدرها اللجنة.

وأضاف علاء عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اللجنة التي اختبرته لم تطلب منه الغناء لأم كلثوم كما قال حمو بيكا في وسائل الإعلام المختلفة، ولكنها طلبت منه غناء اللون الذي يؤديه، ولكن لم ينجح.

وتابع علاء عامر، أن حمو بيكا في حال لديه دليل بتعنت النقابة ضده؛ عليه التقدم ببلاغ رسمي للنقابة، "ولو مبلغش النقابة يبقى مخطئ"، لأن ما يقوله يحاكم عليه القانون.