إعلان نتيجة الإعدادية بالسويس خلال 72 ساعة .. وصفوف النقل الابتدائى والإعدادى غدا

قال أشرف السراوى مدير التعليم العام بمحافظة السويس أن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها خلال 72 ساعة.

أوضح أن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يشرف على إدارة كنترول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية حيث انتهت من أعمال تصحيح جميع المواد وجارى رصد الدرجات والمراجعة النهائية لعرضها على اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للنظر فى اعتمادها.

يذكر أن أمتحانات الشهادة الأعدادية أداها 14832 طالب وطالبة أمام 854 لجنة فرعية موزعة على 83 لجنة أساسية راقب خلالها 2055 ملاحظ على الطلاب داخل اللجان الفرعية.

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أن الامتحانات لم تخرج عن الكتاب المدرسى المقرر من وزارة التربية والتعليم.

من جهة أخرى تقرر إعلان نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية غدا الأحد.