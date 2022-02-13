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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يهنئ النادي الأهلي ببرونزية العالم

صدى البلد

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة فوز فريقه الأول لكرة القدم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.


وجاء في التهنئة التي أرسلها جمال علام رئيس الاتحاد إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، أن هذا الفوز الكبير والآداء الرائع الذي كان عليه فريق النادي الأهلي المصري يضاف إلى سجل الشرف في تاريخ الكرة المصرية.


وتمنى جمال علام رئيس الاتحاد المصري في تهنئته بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والعاملين به استمرار أفراح جماهير الكرة المصرية ، حيث جاءت النتيجة المشرفة لفريق الأهلي بعد أيام من تشريف المنتخب الوطني للكرة المصرية لدى مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية ، مشيرًا إلى أن ذلك كله يجعلنا على ثقة من أركان لعبة كرة القدم لدينا ويدفعنا للمضي بها بكل عزيمة إلى الأمام من أجل كتابة حاضر مزدهر بها ومستقبل رائع لها.

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