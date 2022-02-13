بريطانيا تسجل أول حالة وفاة.. كل ما تريد معرفته عن "لاسا" الوباء القاتل

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن وفاة شخص بسبب حمى لاسا ، حيث أعلنت أول ثلاث حالات إصابة بالمرض في البلاد منذ عام 2009.

تنتمي حمى لاسا الي فئة الفيروسات وهي مرض نزفي فيروسي حاد ، إلى نفس عائلة فيروسي الإيبولا وماربورغ ولكنها أقل فتكًا بكثير.

أخذت اسمها من مدينة لاسا في شمال نيجيريا حيث تم التعرف عليها لأول مرة في عام 1969.

ماهي حمي لاسا؟

إنه مرض مستوطن في عدد من دول غرب إفريقيا.

قالت هيئة خدمات الصحة في الولايات المتحدة (UKHSA) إن معظم المصابين بحمى لاسا يتعافون تمامًا على الرغم من أن بعض المصابين يعانون من مرض شديد.

ووردت ثماني حالات من حمى لاسا إلى بريطانيا منذ عام 1980 وكانت آخر حالتين في عام 2009.

كيف تنتقل عدوي حمي لاسا؟؟

يمكن أن تنتشر حمى لاسا ، مثل الإيبولا ، من خلال ملامسة سوائل الجسم (الدم أو اللعاب أو البول أو السائل المنوي) للأشخاص المصابين

يمكن للبشر أيضًا أن يصابوا به عن طريق ملامسة بول أو براز القوارض المصابة التي تحمل المرض

يتسبب المرض عادة في حمى وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ، ولكن يمكن أن يسبب نزيفًا في الأنف والفم وأجزاء أخرى من الجسم

يتعافى معظم الناس بشكل كامل ولكن المرض يمكن أن يكون قاتلاً

عادة ما يصاب البشر بالفيروس من خلال التعرض للطعام أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة ، أو سوائل الجسم المصابة .