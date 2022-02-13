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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأحوال السعودية تحدد إجراءات تغيير المهنة في بطاقة الهوية الوطنية

السعودية
السعودية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحواء المدنية السعودية، عن الإجراءات المطلوبة حال الرغبة في تغيير المهنة ببطاقة الهوية الوطنية.

وتلقى الحساب الرسمي للأحوال المدنية سؤالًا مفاده: «كيف أغيّر من ربة منزل إلى موظفه؟»

ومن ثم، رد الحساب الرسمي للعناية بالعلاء، التابع للأحوال المدنية، على السؤال السابق خلال تغريدة، جاء فيها الآتي: «نأمل منك مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة، مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني، موقّع ومختوم، ولا يلزم حجز موعد»

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالة التي تستوجب تغيير الصورة الشخصية ببطاقة الهوية الوطنية.

وجاء إيضاح الأحوال المدنية، خلال الرد على استفسارات المواطنين، بشأن إمكانية تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية.

وتلقى الحساب الرسمي للأحوال المدنية بـ «تويتر»، استفسارًا من أحد المواطنين، جاء مفاده: «أقدر أغيّر صورتي بالأحوال والبطاقة ما أنتهى تاريخه؟»

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