فى جولة بالشهداء.. محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بطريق النصر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمركز ومدينة الشهداء وذلك لدفع منظومة العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية لإنهاء المشروعات.

بدأ محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطريق النصر والمقامة على المصرف المغطى بطول 1200م بتكلفة تقارب 5 مليون و500 ألف جنيه.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن الموقف التنفيذى لأعمال التطوير، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من الأعمال بنسبة 60% وسيتم الإنتهاء من جميع الأعمال وتسليمها في أول شهر مارس المقبل.

وأضاف أنه تم صب الأرضيات الخرسانية المطبوعة وجارى الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لأحواض الزهور والبرجولات الخشبية ومقاعد المواطنين وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة والنجيل الطبيعى لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمنطقة كمتنفس لأهالي الشهداء.

وخلال تفقده لأعمال التطوير وجه المحافظ رئيس المدينة بتشكيل لجنة للإشراف علي الجزيرة عقب الإنتهاء من أعمال التطوير ضماناً للحفاظ عليها ، فضلا عن تكثيف الإضاءة لتحسين مستوى الإنارة وتزويد صناديق القمامة بالمنطقة لتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال رصف شارعى داير الناحية و شعلان بمدينة الشهداء بإجمالى أطوال 1,300كم وبتكلفة 3 مليون و750 ألف جنيه ، حيث جارى تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية وتم الإنتهاء من أعمال تركيب البلدورات وبلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بتغيير كشافات أعمدة الإنارة بالشارع لكشافات الليد لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة.

وأشار مدير مديرية الطرق إلى أن إجمالي المبالغ المخصصة ضمن الخطة الإستثمارية لأعمال الرصف بمدينة الشهداء لعام 2021/2022 بلغت ( 10) مليون جنيه.

وأضاف أنه جارى وضع طبقة الأساس وإنشاء الأرصفة الجانبية بشوارع الإسعاف بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع النصر بطول 400 متر ، شارع الصاغة بطول 1 كيلو، وشارع داير الناحية بسرسنا بطول 500 متر ، وكذا جارى أعمال قطع الفرمة بشارع مسجد السلام بطول 200 متر ، و إستكمال الرصف بشارع الشيخ عبد المجيد سليم من شارع بورسعيد وحتى شارع سراج الدين بطول 500 متر.

ويستكمل محافظ المنوفية ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للكليات والمعاهد العسكرية جولته الميدانية بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرى كفر عشما والعراقية ودنشواى وزاوية البقلى .