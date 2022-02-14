فيديوجراف| بأحداث جديدة.. شيرين عبد الوهاب تريند السوشيال ميديا

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعدة أحداث وأخبار جعلتها في مقدمة البحث من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي والتي تنوعت بأخبار عن حياتها الشخصية والفنية.

اخبار شيرين عبد الوهاب

التف الرأى العام حول شيرين عبد الوهاب، مجددا بعد الأنباء حول عودتها الى حسام حبيب وهو الأمر الذى دفعها الى إصدار بيان تؤكد فيه عدم صحة هذا الأمر وقالت فيه : “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها عدم الالتفات لهذا كله حيث أن همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغانى”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.