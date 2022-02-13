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برلمان

أستاذ اقتصاد يوضح أهمية الطروحات لشركات الدولة في جذب الاستثمارات

الدكتور رشاد عبده،
الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدولي

علق الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدولي، ورئيس المنتدى المصري بالدراسات الاقتصادية، على توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية، قائلا:" المنطق يقول أن أي سوق يحتاج إلى بضاعه من اجل تحريك العمل به واستمراره، وهو ما ينطبق تماما على البورصة المصرية حيث أنها تحتاج إلى أوراق مالية من أجل زيادة نسبة الأسهم بها".

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وتابع رشاد عبد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن البورصة تعد نشاط استثماري غير مباشر، تروج للمشروعات وتدخل مساهمين جدد يقومون بشراء الأسهم بها.


ونوه أستاذ الاقتصاد والاستثمار الدولي، ورئيس المنتدى المصري بالدراسات الاقتصادية، ان تمويل المشروعات بالبورصة يكون من خلال شراء الاسهم من خلال هيئات واشخاص، فهي تعد عنصر مهم في إقامة المشروعات  مما يسفر عن عن ضخ مزيد من الانتاج وخلق توازن بين بين العرض والطلب وزيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير فرص عمل.

 

وتابع الدكتور رشاد عبد ان عدم وجود اسهم يجعل البورصة خاملة وغير نشيطة، وهو ما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل عليه ، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة ،من أجل جذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس البورصة المصرية استاذ اقتصاد توفير فرص عمل

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