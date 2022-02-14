استهلاك الذهب في الصين يرتفع خلال عطلة عيد الربيع

شهد استهلاك الذهب في الصين ارتفاعا بنسبة 13 %على أساس سنوي خلال عطلة عيد الربيع التي امتدت لأسبوع، وفقا لبيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب.

وأضافت الجمعية الصينية للذهب أن المصوغات والسبائك الذهبية بين المنتجات الأكثر مبيعا خلال العطلة، التي تمثل ذروة موسم تقليدي لاستهلاك الذهب.

وقال وانغ خه، موظف في شركة تسايباي للمجوهرات، وهي شركة رائدة في بيع الذهب بالتجزئة: "شهدت مبيعات الذهب نموا مزدوج الرقم خلال العطلة".

الشارات الذهبية

كما كانت سبائك الذهب والفضة لأولمبياد بكين الشتوي وكذلك الشارات الذهبية والفضية التذكارية، هي الأكثر رواجا بين المستهلكين.

وأوضحت الجمعية الصينية للذهب أن استهلاك البلاد من الذهب بلغ 1120.9 طن في العام الماضي، بزيادة 36.53 بالمئة مقارنة مع العام الأسبق، أو بزيادة بواقع 11.78 بالمئة مقارنة مع نظيره لعام 2019.