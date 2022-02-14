عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استهلاك الذهب في الصين يرتفع خلال عطلة عيد الربيع

الصين
الصين

شهد استهلاك الذهب في الصين ارتفاعا بنسبة 13 %على أساس سنوي خلال عطلة عيد الربيع التي امتدت لأسبوع، وفقا لبيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب.

وأضافت الجمعية الصينية للذهب أن المصوغات والسبائك الذهبية بين المنتجات الأكثر مبيعا خلال العطلة، التي تمثل ذروة موسم تقليدي لاستهلاك الذهب.

وقال وانغ خه، موظف في شركة تسايباي للمجوهرات، وهي شركة رائدة في بيع الذهب بالتجزئة: "شهدت مبيعات الذهب نموا مزدوج الرقم خلال العطلة".

الشارات الذهبية

كما كانت سبائك الذهب والفضة لأولمبياد بكين الشتوي وكذلك الشارات الذهبية والفضية التذكارية، هي الأكثر رواجا بين المستهلكين.

وأوضحت الجمعية الصينية للذهب أن استهلاك البلاد من الذهب بلغ 1120.9 طن في العام الماضي، بزيادة 36.53 بالمئة مقارنة مع العام الأسبق، أو بزيادة بواقع 11.78 بالمئة مقارنة مع نظيره لعام 2019.

الذهب سبائك المصوغات الفضة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

مترو الأنفاق: تحرير 1000 محضر لركاب يخالفون إجراءات كورونا يوميا

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

موضوعات متعلقة

عيار 21 بـ 813 جنيها.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يتزوج الرجل بمن يحب في الجنة؟.. 5 حقائق عن زواجك بالآخرة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 14 فبراير

مقتل وإصابة 4 مدنيين إثر قصف حوثي على حيران

"مازالت حرجة ونسألكم الدعاء" .. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

مدرب بترو أتلتيكو: كنا ندرك صعوبة مباراة الزمالك.. دخول شيكابالا وأوباما أعاد المنافس للمباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ