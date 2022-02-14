جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

يري كيفين جونسون المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأفضل لموسيماني الاستمرار مع القلعة الحمراء، كما أشار إلى أنه يتمني انضمام لاعب الزمالك إلى المارد الأحمر.

وقال جونسون خلال تصريحات عبر القناة "الأولى" لبرنامج "رقم 10": "من الأفضل لـ موسيماني الاستمرار مع الأهلي، لكن المدير الفني هو من يمتلك الحق في تحديد مستقبله".

وأضاف: "العمل مع الأهلي شرف، النادي يمتلك جماهيرية تتخطي الـ80 مليونًا ويدفعون الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات ، الأهلي قدم بطولة عظيمة في كأس العالم للأندية رغم الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق قبل انطلاق البطولة ، رحيلي عن الأهلي مثل الطلاق المتبادل، ولا أحد يسأل عن أسباب الطلاق، وليس كما تردد بسبب مشكلة مع زوجة موسيماني".

وواصل: "محمود عبد المنعم كهربا كان لاعبًا ملتزمًا أثناء تواجدي في الجهاز الفني للأهلي، ولا أعلم أسباب رحيله عن الفريق ، لا أتواصل مع أي من لاعبي الأهلي في الوقت الحالي، اتصالاتي فقط مع موسيماني الذى قدمني للكرة المصرية، وكذلك ميشيل يانكون مدرب الحراس".

وعن أفضل اللاعبين في الدوري المصري بعيدًا عن لاعبي الأهلي، أوضح: "ثلاثي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي هم الافضل في الكرة المصرية بعيدا عن لاعبي الأهلي، هم لاعبون محترفون ويقدمونا أفضل أداء".

واستمر: "الأهلي ممتلئ بمجموعة مميزة من اللاعبين، لكن زيزو لاعب الزمالك سيمثل إضافة كبيرة للمارد الأحمر وأتمنى ضمه".

وعن اعتزال وليد سليمان، أتم: "هو ابن عزيز، اعتزاله شيء حزين للكرة المصرية وللنادي الأهلي، أتمنى له مستقبل أفضل في خطوته المقبلة، وأتمنى أن يتواجد في الأهلي كونه يستطيع التعامل مع اللاعبين بشكل جيد".