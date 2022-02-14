عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

كيفين جونسون
كيفين جونسون

يري كيفين جونسون المدرب المساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأفضل لموسيماني الاستمرار مع القلعة الحمراء، كما أشار إلى أنه يتمني انضمام لاعب الزمالك إلى المارد الأحمر.

وقال جونسون خلال تصريحات عبر القناة "الأولى" لبرنامج "رقم 10": "من الأفضل لـ موسيماني الاستمرار مع الأهلي، لكن المدير الفني هو من يمتلك الحق في تحديد مستقبله".

وأضاف: "العمل مع الأهلي شرف، النادي يمتلك جماهيرية تتخطي الـ80 مليونًا ويدفعون الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات ، الأهلي قدم بطولة عظيمة في كأس العالم للأندية رغم الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق قبل انطلاق البطولة ، رحيلي عن الأهلي مثل الطلاق المتبادل، ولا أحد يسأل عن أسباب الطلاق، وليس كما تردد بسبب مشكلة مع زوجة موسيماني".

 

وواصل: "محمود عبد المنعم كهربا كان لاعبًا ملتزمًا أثناء تواجدي في الجهاز الفني للأهلي، ولا أعلم أسباب رحيله عن الفريق ، لا أتواصل مع أي من لاعبي الأهلي في الوقت الحالي، اتصالاتي فقط مع موسيماني الذى قدمني للكرة المصرية، وكذلك ميشيل يانكون مدرب الحراس".

وعن أفضل اللاعبين في الدوري المصري بعيدًا عن لاعبي الأهلي، أوضح: "ثلاثي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي هم الافضل في الكرة المصرية بعيدا عن لاعبي الأهلي، هم لاعبون محترفون ويقدمونا أفضل أداء".

واستمر: "الأهلي ممتلئ بمجموعة مميزة من اللاعبين، لكن زيزو لاعب الزمالك سيمثل إضافة كبيرة للمارد الأحمر وأتمنى ضمه".

وعن اعتزال وليد سليمان، أتم: "هو ابن عزيز، اعتزاله شيء حزين للكرة المصرية وللنادي الأهلي، أتمنى له مستقبل أفضل في خطوته المقبلة، وأتمنى أن يتواجد في الأهلي كونه يستطيع التعامل مع اللاعبين بشكل جيد".

كيفين جونسون النادي الأهلي موسيمانى الزمالك كأس العالم وليد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

اتحاد الكرة عن الإطاحة بالحضري وضياء السيد من جهاز المنتخب: لا علم لنا.. فيديو

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

بعد إصابته بمرض نادر.. 8 مضاعفات خطيرة تهدد حياة حمو بيكا.. تفاصيل

مترو الأنفاق: تحرير 1000 محضر لركاب يخالفون إجراءات كورونا يوميا

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

ترشيحاتنا

ابنة الفنان أحمد حلاوة طالبة الدعاء لوالدها: بنتمنى يكون كويس في القريب العاجل

هل يتزوج الرجل بمن يحب في الجنة؟.. 5 حقائق عن زواجك بالآخرة

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 14 فبراير

مقتل وإصابة 4 مدنيين إثر قصف حوثي على حيران

"مازالت حرجة ونسألكم الدعاء" .. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

جونسون : أتمنى انضمام نجم الزمالك لـ الأهلي.. ورحيلي عن الجهاز مثل "الطلاق"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

فيديو

الحقنة بـ130 ألف جنيه.. كل ما تريد معرفته عن مرض حمو بيكا

بين التجاهل والردّ.. شائعات الطلاق تطارد منى زكى وشيرين

مذبحة أسرية في قنا.. شاب يتخلص من والده وزوجته ويصيب والدته.. فيديوجراف

ذكرى وفاة زيزي مصطفى.. لماذا رفضت المشاركة بفيلم "أبي فوق الشجرة" (فيديو)

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ