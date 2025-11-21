نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 163 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (14 : 20 نوفمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 14 نوفمبر*

شهد كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ود.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وم.عادل النجار محافظ الجيزة، احتفال محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع في مجال صناعة الأفلام لعام 2025، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظة، وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنظيم الوزارة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي لمؤتمر (إصلاح وتمكين الإدارة المحلية - الدروس المستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر) تحت رعاية السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ٢٧ نوفمبر الجاري بحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين وقيادات البنك الدولي وشركاء التنمية والخبراء الدوليين ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية المعنية، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع وفد من البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن ترحيبها بالمشاركين في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بعنوان" الحوكمة المحلية على أرض الواقع: الهجرة والمرونة المناخية والتنمية الشاملة في عالم متغيّر"، مؤكدة أهمية التكامل بين الإنسان والبيئة والتنمية في إطار واحد متكامل، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات نيابة عن وزيرة التنمية المحلية، حيث أدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

*السبت 15 نوفمبر:*

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المجزر المتنقل الأول والذى يتم تنفيذه لأول مرة في مصر وتشرف الوزارة علي تصميمه وتمويله ضمن عقد توريد 2 مجزر متنقل مكيف ومجهز بجميع مشتملاته بين وزارة التنمية المحلية وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري ، وذلك بناءً علي توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بتجهيز عدد ٢ مجزر متنقل مكيف لذبح الأبقار والماشية التي توجد بمناطق لا يوجد بها مجازر وكذا المناطق النائية والحدودية للتعامل مع الماشية التي يتم استيرادها من الخارج لتوفير لحوم آمنة لتلبية احتياجات المواطنين .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الخامس عشر من الخطة التدريبية للمحليات 2025 / 2026، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 16 وحتى 19 نوفمبر 2025 بمركز التنمية المحلية بسقارة، بمشاركة 155 متدربًا من العاملين بوحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات.

*الأحد 16 نوفمبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”.

*الأثنين 17 نوفمبر:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها علي أرض مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدفع جهود التنمية في سيناء وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إطلاق الوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR))، وبالشراكة مع منظمة بلان إنترناشونال المرحلة الأولى من مشروع المشروع التجريبي لسبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي وتطوير المهارات خلال الفترة من 2025 إلى 2027.

*الثلاثاء 18 نوفمبر:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وفداً من شركة هواوي برئاسة صامويل شو نائب رئيس الوحدة الرقمية للخدمات العامة لشركة هواوي العالمية ومن شركة هواوي مصر كل من وانج يانج الرئيس التنفيذي لإدارة المؤسسات وليون ليو مدير التطوير الإقليمي لشركة هواوي في شمال أفريقيا وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي البيئة و التنمية المحلية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث مجالات التعاون المشترك .

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فعاليات ختام البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”. لعدد من العاملين والكوادر البشرية والقيادات بمجموعة من الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات الحكومية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع، وافق على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة، لعددٍ من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينها مشروعات جديدة، وتوسعات لمشروعات قائمة، في عددٍ من القطاعات الإنتاجية والحيوية.

*الأربعاء 19 نوفمبر*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريرًا من لجنة التحول الرقمي بالوزارة للتفتيش والمتابعة الميدانية لـ 12 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظة المنوفية، شملت مراكز ومدن وأحياء ( شبين الكوم - حى غرب شبين - شرق شبين - بركة السبع -قويسنا - الباجور - سرس الليان - منوف - الشهداء - تلا- السادات - أشمون)، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة الدورية ورفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنظم الحكومة في 27 نوفمبر مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الوزارات الشريكة على رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية والصناعة وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمحافظين و شركاء التنمية الدوليين وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومشاركة أكثر من 300 مشارك من مصر وخارجها.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية خطة وزارة البيئة لتوطين إنتاج الوقود البديل مثل RDF والبيوماس (المخلفات الزراعية) وتفل الكرتون (المخلفات الصناعية) حيث تم إنشاء بنية تحتية قوية.

*الخميس 20 نوفمبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع السابع والستون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.